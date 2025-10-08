RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
Por caso de suboficial

Mininter rechaza actos de violencia en contra de la suboficial acusada de no querer pagar pasaje

El Ministerio del Interior emitió un comunicado rechazando el "acoso físico y virtual" en contra de la suboficial Teresa Cuba Lara, acusada de no querer pagar pasaje en un bus de transporte público.

Mininter emite comunicado por caso de suboficial
Mininter emite comunicado por caso de suboficial (Fuente: Composición Exitosa)

08/10/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 08/10/2025

Síguenos en Google News Google News

El Ministerio del Interior (Mininter) emitió un comunicado público refiriéndose al caso de la suboficial PNP Teresa Cuba Lara quien estaría recibiendo actos de violencia tras la difusión de un video en redes sociales. 

Mininter se pronuncia por suboficial 

A través de un comunicado en su cuenta oficial de X, el Mininter rechazó los actos de violencia contra la suboficial, que tras la viralización del video en redes sociales, estaría siendo víctima de acoso físico y virtual. 

"El Ministerio del Interior expresa su tajante rechazo al acoso físico y virtual al que viene siendo sometida la suboficial Teresa Cuba Lara por exigir sus derechos como miembro de la Policía Nacional"

Como se recuerda, en el video se observa un altercado entre la suboficial con un conductor de la empresa Urano Tours. En el registro se observa que el chofer le increpa que debía pagar su pasaje.

Ante el reclamo, la suboficial indicó que era miembro de la Policía Nacional del Perú y tenía el pase libre. Sin embargo, ante la negativa del conductor, la actitud de la agente policial fue contactar a otros de sus compañeros. Al menos 7 agentes policiales se dirigieron a cubrir el hecho.

MTC anunció la instalación de 16,000 cámaras para buses de transporte público
Lee también

MTC anunció la instalación de 16,000 cámaras para buses de transporte público

Noticia en desarrollo...

 

Congreso: Proponen recargas digitales para la tarjeta de la Línea 1 del Metro de Lima por aplicativos móviles
Lee también

Congreso: Proponen recargas digitales para la tarjeta de la Línea 1 del Metro de Lima por aplicativos móviles

Temas relacionados Mininter suboficial Teresa Cuba Lara

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA