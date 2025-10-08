Mininter rechaza actos de violencia en contra de la suboficial acusada de no querer pagar pasaje

08/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Ministerio del Interior (Mininter) emitió un comunicado público refiriéndose al caso de la suboficial PNP Teresa Cuba Lara quien estaría recibiendo actos de violencia tras la difusión de un video en redes sociales.

Mininter se pronuncia por suboficial

A través de un comunicado en su cuenta oficial de X, el Mininter rechazó los actos de violencia contra la suboficial, que tras la viralización del video en redes sociales, estaría siendo víctima de acoso físico y virtual.

"El Ministerio del Interior expresa su tajante rechazo al acoso físico y virtual al que viene siendo sometida la suboficial Teresa Cuba Lara por exigir sus derechos como miembro de la Policía Nacional"

Como se recuerda, en el video se observa un altercado entre la suboficial con un conductor de la empresa Urano Tours. En el registro se observa que el chofer le increpa que debía pagar su pasaje.

Ante el reclamo, la suboficial indicó que era miembro de la Policía Nacional del Perú y tenía el pase libre. Sin embargo, ante la negativa del conductor, la actitud de la agente policial fue contactar a otros de sus compañeros. Al menos 7 agentes policiales se dirigieron a cubrir el hecho.

