Gerald Oropeza, acusado por narcotráfico, revela que Mayra Goñi visitó su casa y Neutro lo encara en vivo

Gerald Oropeza, acusado por narcotráfico en el pasado, volvió a los titulares tras aparecer en una transmisión en vivo junto al tiktoker 'Carlitos TV'. En plena conversación, el llamado 'Tony Montana peruano' dejó boquiabiertos a los espectadores al mencionar que Mayra Goñi habría visitado su casa. Su declaración llevó a Neutro a intervenir en vivo para encararlo públicamente.

Gerald Oropeza revela que Mayra Goñi visitó su casa

Todo comenzó como una conversación entre bromas y preguntas al estilo de 'Carlitos TV', conocido por poner en aprietos a sus invitados. En plena transmisión, el tiktoker le pidió a Gerald Oropeza que mencionara tres personas conocidas que hubieran estado en su casa.

En un inicio, quien alguna vez fue uno de los hombres más buscados del Perú, intentó esquivar la pregunta, pero entre risas terminó soltando un nombre que encendió el chat en segundos: " Ya, la Goñi ".

La reacción del influencer fue inmediata. Abhad soltó una carcajada mientras los comentarios del público se multiplicaban. El fragmento del video fue compartido en TikTok y otras plataformas, donde los usuarios no tardaron en viralizar el momento. Lo que parecía una simple broma pronto se convirtió en el tema más comentado de la noche.

Gerald Oropeza, al notar el alboroto, trató de justificar su respuesta y aclaró que Mayra Goñi habría estado en su casa por motivos artísticos, ya que, según dijo, "iba a tocar con su orquesta".

Sin embargo, el intento de explicación no frenó la ola de comentarios. El público ya había hecho su propia interpretación del gesto nervioso y la risa incómoda del invitado.

Neutro enfrenta a Gerald Oropeza

Las palabras de Gerard Oropeza no pasaron desapercibidas para Neutro, quien no dudó en unirse de inmediato a la transmisión para enfrentarlo, mostrando evidente incomodidad por lo dicho en vivo.

El streamer, visiblemente incómodo, le pidió al 'Tony Montana peruano' que aclarara sus declaraciones, ya que su tono entre risas podía prestarse a malas interpretaciones en redes sociales.

"En el clip que se está subiendo a redes se malinterpreta todo. Ella fue con su orquesta a tu casa y ya está. Acláralo así, sin reírse ni nada, sin dar a entender otra cosa", expresó Neutro.

Sin embargo, Gerald adoptó una postura desafiante y se lavó las manos ante el reclamo. "Escúchame, si tú quieres que te expliquen algo, que te explique tu pareja, ese es tema tuyo, ahí no me meto. Ese es un tema de dos, que te explique ella, yo no tengo que explicarte nada", respondió el llamado 'Tony Montana peruano'.

Ante esta actitud, Neutro dejó en claro que no buscaba explicaciones personales, pues su pareja ya le había contado su versión. Su verdadera intención, explicó, era detener la ola de rumores que circulaba en redes. "Ella ya me explicó, yo he venido acá por la gente", añadió el streamer.

Así, Gerald Oropeza, recordado por su pasado vinculado al narcotráfico, volvió a acaparar titulares al revelar que Mayra Goñi habría visitado su casa, sin imaginar que Neutro aparecería en plena transmisión para exigirle una aclaración pública.