Trump lanza advertencia a vicepresidenta de Venezuela: "Si no hace lo correcto, pagará un precio muy alto"

04/01/2026

El ataque de Estados Unidos a Venezuela ha tenido consecuencias trascendentales y su presidente, Donad Trump, está dispuesto a cumplir con sus advertencias. Por tal motivo, le ha advertido a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que tendrá un fin similar al del ex líder del gobierno de Venezuela.

Nadie se salva

Desde que la administración de Donald Trump designó al gobierno venezolano como una 'organización terrorista extranjera', las amenazas de una ofensiva a gran escala se evidenciaron en la madrugada del 3 de enero. No suficiente con ello, el inquilino de la Casa Blanca asegura que irá por la actual vicepresidenta venezolana.

"Si no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro. Ya saben, la reconstrucción y el cambio de régimen, como quieran llamarlo, es mejor que lo que tienen ahora. No puede empeorar", manifestó el actual inquilino de la Casa Blanca.

FOX NEWS ALERT: President Trump issues a STARK WARNING to new Venezuelan leader Delcy Rodríguez. "If she doesn't do what's right, she is going to pay a very big price, probably bigger than Maduro," Trump told The Atlantic in a phone interview today.



"And in discussing... pic.twitter.com/SXOulgb3uY — RedWave Press (@RedWave_Press) January 4, 2026

Este contundente mensaje del presidente de los Estados Unidos se da luego del pronunciamiento de que la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, quien cuenta con el respaldo del Ejército venezolano, manifestara llamara a "defender Venezuela", a pesar del mensaje que dio Donald Trump.

De acuerdo al inquilino de la Casa Blanca, las administración de Venezuela recaería en ellos, que a priori, desconoce la sucesión constitucional venezolana, a pesar del respaldo de su Ministerio del Interior y sus fuerzas armadas.

Vicepresidenta de Venezuela se pronunció

Por su parte, Delcy Rodríguez ha calificado como "barbarie" la incursión estadounidense, asegurando que se han violado derechos que defienden las leyes internacionales. Sostiene el argumento que el gobierno estadounidense provoca un bloqueo económico u que se ha visto manifestado con la incursión militar y la detención de su presidente.

"Sitiarla, bloquearla, es una barbarie que violenta todo mecanismo del sistema de derechos humanos internacional y configura delitos de lesa humanidad. Que ningún bloqueo pretenda torcer la voluntad de este pueblo", expresó la funcionaria. venezolana

Cabe recordar que Estados Unidos realizó una incursión nocturna entre el 2 y 3 de enero sobre Venezuela, cumpliendo con su amenaza de derrocar el régimen venezolano, acusado por su parte, de ser una organización terrorista.

Donald Trump , presidente de los Estados Unidos, no escatima y le ha enviado una seria advertencia a la vicepresidente de Venezuela, Delcy Rodríguez. Si pretenden seguir en el poder, las incursiones militares continuarían y tendrías con resultado su detención, debido a que está considerada como participe de la gestión de Nicolás Maduro.