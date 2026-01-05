Hijo de Nicolás Maduro pide a venezolanos marchar y una "máxima unidad" con el alto mando militar

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El hijo de Nicolas Maduro, Nicolás Maduro Guerra, más conocido como 'Nicolasito', se pronunció tras la captura de su padre, y pidió a la población venezolana unirse con el alto mando militar para salir a las calles a pedir por la libertad de su progenitor.

Promete el regreso de Maduro

A través de un audio que viene circulando en redes sociales, el hijo del dictador venezolano capturado por Estados Unidos brinda declaraciones a la población de Venezuela y aseguró que saldrá a marchar por lo sucedido en su país.

"Estamos bien, estamos tranquilos, nos van a ver en la calle, nos van a ver al lado de este pueblo , nos van a ver levantando las banderas de dignidad y nos quieren ver débiles, no nos van a ver débiles, no lo van a hacer. Nos duele, claro que nos duele, claro que nos da arrechera, pero no van a poder, se los juro por mi vida, se los juro por mi papá, se los juro por Cilia", señaló.

Afirmó que muchas personas se han solidarizado con él tras la captura de su padre y le aseguraron que "Nicolás Maduro va a volver". Además, reveló que lo sucedido la madrugada del último sábado 3 de enero, fue un shock para él: "Fue un coñazo, hemos tenido una gran victoria, pero hoy subestimamos".

"Mañana 4 y el 5 de enero vamos a la calle, vamos a unirnos, a nuclearnos alrededor de nuestro alto mando político militar con máxima unidad. Quieren sembrar cizaña, no lo van a lograr. Quieren sembrar dudas, no lo van a lograr, no pueden lograr sembrar dudas. Después se verá, la historia, quiénes fueron los traidores, la historia lo debelará. Lo veremos, nosotros debemos concentrarnos en sacar a la patria adelante", expresó.

Delcy Rodríguez pide a EE. UU. trabajar en conjuntamente

A través de sus redes sociales, como parte de uno de sus primeros mensajes en el cargo, Rodríguez realizó una publicación dirigida al presidente de EE. UU. a través de su cuenta de Instagram.

"Extendemos la invitación al gobierno de los EE.UU. a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera", solicitó.

Tras señalar su intención, se dirigió directamente a Trump para indicarle que el pueblo venezolano y América del Sur "merecen paz y diálogo, no la guerra".

Es así como Nicolás Maduro Guerra, hijo del exdictador, se pronunció tras el arresto de su padre por parte de Estados Unidos y pidió unidad al pueblo venezolano con el alto mando político militar de su país.