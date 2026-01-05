RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Crimen
De no creer

Terror en SJL: Dos menores de edad perdieron la vida tras recibir casi 20 disparos en Huáscar

Ambos jóvenes se encontraban en una esquina cuando fueron brutalmente atacados por presuntos sicarios. De momento la PNP desconoce el móvil, aunque revelaron que podría tratarse de un ajuste de cuentas.

Dos menores de edad fueron asesinados en SJL.
Dos menores de edad fueron asesinados en SJL. (Exitosa)

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Crimen / Actualizado al 05/01/2026

San Juan de Lurigancho vivió una madrugada de terror este lunes 5 de enero ya que no solo un mototaxista fue asesinado por negarse al pago de cupos, sino también dos menores de edad perdieron la vida tras un violento ataque armado en la zona de Huáscar.

Dos menores de edad fueron asesinados en SJL

De acuerdo a lo que pudo conocer Exitosa, las víctimas, de 15 y 17 años respectivamente, se encontraban en el cruce de las calles Unión y Huancabamba aproximadamente a las 4:30 de la mañana. En ese momento, sujetos armados hicieron su aparición realizando casi 20 disparos sin reparo algo.

Vecinos de la zona se percataron de lo sucedido e intentaron auxiliar a los jóvenes llevándolos a al hospital de Canto Grande. Sin embargo, ambos llegaron sin signos de vida por lo que el personal médico solo certificó su deceso.

Agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron hasta este cruce en Huáscar para cercar la escena y proceder a las primeras investigaciones de rigor. De momento, se desconoce el móvil del crimen, pero los efectivos señalan que podría tratarse de un ajuste de cuentas de acuerdo a la modalidad del crimen.

En esa misma línea, una de las víctimas era de nacionalidad venezolana y se ganaba la vida como estibador. Otro de los jóvenes vivía muy cerca del lugar del siniestro por lo que la familia acudió rápidamente a la escena para reconocer su cuerpo y protagonizar una escena desgarradora. Sin embargo, estos no quisieron declarar a la prensa mostrando hermetismo total.

Cámaras de seguridad sin funcionamiento

Una de las cámaras de seguridad que pudo haber sido clave para dar con el móvil del caso, no se encuentra operativa por lo que los agentes del orden no pudieron acceder a las imágenes. Estos vienen buscando otras cámaras que puedan ayudar a la investigación.

Vecinos de la zona evitaron conversar con Exitosa ya que se encuentran completamente atemorizados con este crimen. Además, es importante precisar que en las últimas 24 horas se han registrado un total de 6 asesinatos en diferentes partes de Lima a pesar del estado de emergencia anunciado por el gobierno de José Jerí.

En resumen, dos menores de edad de 15 y 17 años fueron asesinados en la zona de Huáscar en San Juan de Lurigancho. De acuerdo a la información, ambos jóvenes recibieron casi 15 balazos por parte de sujetos armados.

