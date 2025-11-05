Zohran Mandani: El nuevo alcalde SOCIALISTA de Nueva York que hace 'echar humo' a Donald Trump

05/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El último miércoles 5 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones para elegir al nuevo alcalde de Nueva York, dejó un duro revés para Donald Trump. El candidato Zohran Mandani, autoproclamado socialista demócrata, ganó con amplitud los comicios y promete una gobierno que contrasta con la política del presidente de los Estados Unidos.

¿Quién es Zohran Mandani?

De solo 34 años, nacido en Uganda y musulmán, el postulante a la alcaldía por el Partido Demócrata arrasó en las urnas sobre sus contendores, el exgobernador Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa. Esto lo convertirá en el más joven en ganar una contienda electoral. Su agenda claramente de izquierda, promete varias reformas.

Al 91 % del escrutinio, Mandani se impone con el 50.4 % de los votos sobre el independiente Cuomo con 41.6 % y el republicano con apenas 7.1 %. En su mensaje tras conocer los resultados preliminares, manifestó que esta ciudad, de las más grandes de Estados Unidos, será liderara por un no nacido en su territorio.

"El futuro está en nuestras manos. Amigos, hemos derrocado una dinastía política. Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, una ciudad construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes. Y a partir de esta noche, liderada por un inmigrante", manifestó el nuevo alcalde.

Su discurso no podía dejar de mencionar al inquilino de la Casa Blanca, quien antes de los comicios instó a los neoyorquinos a no votar por él. "Donald Trump, sé que me está viendo. Solo tengo cuatro palabras para usted: ¡suba el volumen!", expresó ante sus seguidores.

Las propuestas de Mandani para Nueva York

El demócrata, con una agenda progresista, plantea varios cambios en favor de las masas y en contra de los millonarios. Contempla subirle los impuestos a quienes ganen más de $ 1 millón anualmente y a la tasa de impuestos corporativos para cumplir con sus propuestas. Esto último ha sido calificado como 'poco realista' por sus críticos.

Con esto, ofrece autobuses gratuitos y veloces, que se pagarían con el aumento tributario, supermercados administrados por la ciudad, que serían cinco subsidiados por el gobierno. Además, pretende congelas los alquileres de un millón de inquilinos, dejar de financiar a la policía con un programa de seguridad comunitaria y cuidado infantil gratuito.

La elección para elegir al alcalde de Nueva York dejó al demócrata Zohran Mandani en el primer lugar, ante la desazón de Donald Trump. Autodefinido como socialista, propone varias reformas a favor de los más necesitados y en contra de las grandes fortunas.