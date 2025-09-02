Trump revela que ataque contra barco venezolano causó "la muerte de 11 terroristas" del Tren de Aragua

02/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, difundió un video del momento exacto en que la Armada de su nación atacó una embarcación proveniente de Venezuela. Según el mandatario, dicha intervención ocasionó la muerte de 11 personas, quienes serían miembros del Tren de Aragua.

Un ataque coordinado

En un sorpresivo anuncio sobre el despliegue de buques de guerras en el Caribe como parte de un esfuerzo para detener el narcotráfico, el presidente Donald Trump informó este martes que las fuerzas norteamericanas atacaron un barco que transportaba drogas pertenecientes al grupo terrorista Tren de Aragua (TDA).

En la publicación, el mandatario de Estados Unidos confirmó la muerte de 11 integrantes de la organización criminal, a quienes calificó como "narcoterroristas". Este ataque elevaría al máximo la tensión con el régimen chavista.

"El ataque se produjo mientras los terroristas se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a los Estados Unidos. El ataque causó la muerte de 11 terroristas", señaló el mandatario de Estados Unidos.

Presuntos vínculos con Nicolás Maduro

En la publicación, el mandatario indicó que los 11 tripulantes serían narcoterroristas integrantes de la organización terrorista Tren de Aragua y que estarían bajo el mando del presidente de Venezuela Nicolás Maduro. Asimismo, señaló al mandatario venezolano como responsable de asesinatos en masa, tráfico sexual y entre otros más delitos realizados en la región.

"El TDA es una organización designada como terrorista extranjera, que opera bajo el control de Nicolás Maduro y es responsable de asesinatos en masa, tráfico de drogas, tráfico sexual y actos de violencia y terrorismo en todo Estados Unidos y el hemisferio occidental", indició Trump.

Advertencia internacional

Por otro lado, Trump señaló que este ataque sirva de ejemplo para cualquier país que quiera introducir drogas a territorio estadounidense, siendo esto una advertencia que no solo se enfocaría a Venezuela sino a todo el mundo.

"Que esto sirva de aviso a cualquiera que esté pensando en introducir drogas en los Estados Unidos de América. ¡CUIDADO! ¡Gracias por su atención a este asunto!", advirtió el mandatario Donald Trump por medio de su cuenta oficial de Truth.

El grupo terrorista Tren de Aragua se originó en Venezuela, específicamente en la prisión de Tocorón, ubicada en el estado de Aragua. Fundada entre 2009 y 2010, comenzó como una banda carcelaria y rápidamente extendió su influencia en la región, siendo Perú uno de los países afectados por los actos criminales de esta organización y siendo uno de los detonantes para el aumento de las extorsiones, sicariatos y demás fechorías que azota el país.