La NASA lanzó una herramienta que escribe tu nombre con imágenes satelitales: Conoce aquí cómo puedes usarla

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La NASA presentó una herramienta interactiva que permite escribir cualquier nombre o palabra y verla formada con imágenes satelitales así como por paisajes reales de la Tierra. La propuesta llamó la atención debido a que convierte ríos, montañas, costas y formaciones naturales en letras.

La novedosa herramienta de la NASA

Esta iniciativa llegó en el marco del Día de la Tierra, celebrado el pasado 22 de abril, y desde entonces no ha parado en repercutirse en las redes sociales. Ha sido llamada como 'Tu nombre en Landsat' y cualquier persona puede usarla de forma gratuita desde cualquier dispositivo.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) lanzó esta plataforma que transforma paisajes reales capturados desde el espacio por ejemplo ríos, ontañas, costas, desiertos, entre otros lugares, en letras que puede formar tu nombre o cualquier palabra que desees plasmarla con este formato.

Así, cada letra del alfabeto se encuentra representada por un paisaje variado. En tal sentido, un río con forma de curva puede convertirse en una S, mientras que un cráter puede dibujar una O.

Hay que recalcar que, las imágenes no son ilustraciones ni recreaciones digitales. Sino se trata de fotografías reales capturadas por satélites del programa Landsat, que desde 1972 monitorea la superficie del planeta en colaboración con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) cuyo objetivo científico es estudiar el cambio climático, los recursos naturales y desastres ambientales.

La plataforma interactiva de la NASA transforma paisajes captados desde el espacio en letras.

¿Cómo crear tu nombre con fotos satelitales de la NASA paso a paso?

El proceso para poder hacer que tu nombre se forme con fotos satelitales de la NASA es sencillo e inclusive toma menos de un minuto. Para ello, solo lo siguientes pasos:

Ingresa al enlace oficial: https://science.nasa.gov/specials/your-name-in-landsat/ Escribe tu nombre o el de palabra que elijas en el campo de búsqueda disponible en la página. Posteriormente, haz clic en la palabra 'Ingresar' y espera unos segundos. La herramienta generará una composición visual con imágenes satelitales reales. Finalmente, descarga tu postal en formato PNG o cuentas con la oportunidad de compartirla con un código QR.

A través de una novedosa y gratuita herramienta llamada 'Tu nombre en Landsat', la NASA invita a cualquier persona del planeta a escribir sus nombres o palabras y observarlas formadas con imágenes satelitales o paisajes reales de la Tierra. Los pasos son sencillos y no toma mucho tiempo en realizarlos.