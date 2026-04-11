Artemis II: Primeras imágenes de los astronautas luego de sobrevolar la Luna

11/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de completar un histórico viaje alrededor de la Luna, los astronautas de la misión Artemis II se muestran con grandes sonrisas y un excelente semblante en las primeras imágenes en Tierra compartidas por la NASA.

Primeras imágenes de los tripulantes en Tierra

La nave espacial Orion de la NASA transportaba al comandante de Artemis II, Reid Wiseman, al piloto Victor Glover y a la especialista de misión Christina Koch de la NASA, junto con el especialista de misión Jeremy Hansen de la CSA (Agencia Espacial Canadiense), y amerizó en el Océano Pacífico cerca de San Diego, California, a las 7:07 p. m. (hora peruana) del pasado viernes 10 de abril de 2026.



"Los astronautas de la misión Artemis II estaban todos sonrientes en la cubierta de vuelo del USS John P. Murtha después de ser extraídos de su nave espacial Orion tras el amerizaje", informó la NASA, a través de sus redes sociales.

La cápsula Orion realizó un amerizaje suave con paracaídas, a 30 kilómetros por hora, en el Océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, a las 7:07 p.m (Hora peruana). El administrador de la NASA, Jared Isaacman, calificó el viaje como "una misión perfecta".

"Hemos retomado el envío de astronautas a la Luna. Esto es solo el comienzo. Vamos a volver a hacerlo con frecuencia, enviando misiones a la Luna hasta que aterricemos en ella en 2028 y comencemos a construir nuestra base", agregó.

A través de un video compartido en las redes sociales de la NASA, se puede ver a los astronautas Christina y Victor en la cubierta del USS John P. Murtha sonriendo y haciendo bromas frente a las cámaras, mientras esperaban ser escoltados para sus revisiones médicas rutinarias posteriores a la misión.

Big smiles from Christina and Victor on the deck of the USS John P. Murtha, as they waited to be escorted for their routine post-mission medical checks. pic.twitter.com/3KwZFXTLhI — NASA (@NASA) April 11, 2026

Detalles del despegue y retorno de la tripulación

La misión Artemis II despegó el 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy, a las 5:35 p.m. (hora peruana) a bordo de la nave espacial Orion de la NASA, transportada por el poderoso cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS, por sus siglas en inglés), con el fin de ayudar a validar los sistemas y el hardware necesarios para la exploración humana del espacio profundo.

La tripulación fue evacuada de la cápsula Orion y trasladada en avión al USS John P. Murtha. Helicópteros de la Armada de los Estados Unidos los transportaron hasta el buque.

Los astronautas se someterán a evaluaciones médicas posteriores a la misión antes de regresar a tierra para abordar un avión con destino al Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston.