"El infierno en la tierra": Así es el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn donde permanecerá Nicolás Maduro

04/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Tras sus capturas la madrugada del sábado 3 de enero en Caracas, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados a Nueva York, Estados Unidos, donde serán procesados por una serie de delitos que les atribuye la justicia norteamericana.

Como es de conocimiento, el Centro Metropolitano de Detención (MDC) de Brooklyn será el lugar que los albergará, no siendo un establecimiento "común y corriente" de la ciudad, puesto que, a lo largo de su historia, desde 1994, han pasado infames personajes relacionados al tráfico de drogas, terrorismo y abuso sexual.

Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn.

La cárcel más temida de los Estados Unidos

La también conocida como "Hell in Brooklyn" o un "infierno en la tierra", entró en operaciones hace más de 20 años y está ubicada en el barrio de Sunset Park, al sur de Brooklyn. Actualmente acoge a más de 1 300 procesados y es administrada por la Oficina Federal de Prisiones (BOP) y se encuentra estratégicamente entre oficinas de la Fiscalía Federal y dos tribunales federales.

Su infraestructura obedece a los más altos estándares de seguridad penitenciaria del mundo. Por ejemplo, el complejo está rodeado por barricadas de acero capaces de frenar un camión de más de siete toneladas, sistemas de vigilancia electrónica de última generación y cámaras con capacidad para captar imágenes a gran distancia. Además, cuenta con pasillos internos que conectan el penal con edificios judiciales, lo que permite traslados sin exposición pública cuando se trata de detenidos sensibles.

Los detenidos permanecen hasta 23 horas al día en celdas de poco más de seis metros de largo, sin contacto entre ellos. Las comidas se sirven dentro de las celdas y el ejercicio se realiza en un espacio recreativo separado.

Sus condiciones "inhumanas, crueles y degradantes" - así la describió Ghislaine Maxwell ( expareja de Jeffrey Epstein ) - son muestra de su implacable diseño, fortaleza y trato hacia los prisioneros que ha recibido. A continuación, algunos de los procesados más peligrosos del mundo que ha tenido "el infierno" en medio de la Gran Manzana:

Joaquín "El Chapo" Guzmán , líder del Cártel de Sinaloa

, líder del Cártel de Sinaloa Ismael "El Mayo" Zambada , cofundador del Cartel de Sinaloa.

, cofundador del Cartel de Sinaloa. Sean "Diddy" Combs , rapero procesado por cargos de trata de personas.

, rapero procesado por cargos de trata de personas. José Adolfo Macías Villamar , alias "Fito", líder de la organización criminal ecuatoriana 'Los Choneros' y responsable de asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, en agosto del 2023.

, alias "Fito", líder de la organización criminal ecuatoriana 'Los Choneros' y responsable de asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, en agosto del 2023. Ghislaine Maxwell , mejor amiga y expareja de Jeffrey Epstein , quien cumple 20 años de prisión como cómplice de la red de tráfico sexual del millonario pederasta.

, mejor amiga y expareja de , quien cumple 20 años de prisión como cómplice de la red de tráfico sexual del millonario pederasta. Naasón Joaquín García , líder de la iglesia La Luz del Mundo, quien enfrenta cargos de conspiración de crimen organizado y tráfico sexual.

, líder de la iglesia La Luz del Mundo, quien enfrenta cargos de conspiración de crimen organizado y tráfico sexual. Luigi Mangione, acusado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson.

Cargos que afrontará Nicolás Maduro

Un juez de Nueva York hizo pública las imputaciones a Nicolás Maduro y su entorno más íntimo desde lo familiar y político. En 2020, no solamente fue acusado de liderar la organización 'El Cártel de los Soles', una red que se dedicó a distribuir toneladas de cocaína a Estados Unidos en los últimos años.

Entre los investigados están, por ejemplo, su esposa Celia Flores, Diosdado Cabello, Ramón Rodríguez, Ernesto Guerrero Flores, y el hijo del mandatario venezolano, Nicolás Ernesto Maduro Guerra. A continuación, los cargos que afrontará de momento la pareja presidencial venezolana:

Liderar el 'Cartel de los Soles', una organización criminal integrada por altos mandos del Estado venezolano. Narcoterrorismo, por asociarse con grupos armados para financiarse mediante el tráfico de drogas. Conspiración para importar cocaína a Estados Unidos durante más de dos décadas. Utilizar instituciones estatales, fuerzas de seguridad y militares para facilitar el envío de droga. Proveer refugio y apoyo logístico a organizaciones narcoterroristas. Uso y posesión de armas automáticas y artefactos destructivos vinculados al narcotráfico. Emplear la droga como un "arma" para dañar a Estados Unidos, según la acusación. Beneficiarse económicamente junto a su familia y su entorno político del tráfico de cocaína.

La pena podría ser como mínimo 20 años, aunque podría aumentar conforme se encuentren más cargos, mientras que, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela declaró la noche del sábado 3 de enero a Delcy Rodríguez como presidenta encargada del país.