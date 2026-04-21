¡No caigas! Usan videos de Phillip Chu Joy creados con IA para estafar a usuarios

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Phillip Chu Joy, reconocido influencer y empresario tecnológico, ha lanzado una tajante advertencia sobre una nueva modalidad de fraude que circula en Facebook mediante videos generados con inteligencia artificial (IA).

Estafadores hacen videos con Inteligencia Artificial

Según denunció el creador de contenido, ciberdelincuentes están difundiendo un video manipulado mediante inteligencia artificial (IA) con el fin de suplantar su identidad.

En el material audiovisual falso, se promocionan dudosas plataformas de inversión en criptomonedas que ofrecen ganancias extraordinarias, una táctica diseñada para captar víctimas y apoderarse de su dinero bajo la promesa de rentabilidad inmediata.

"Para mi sorpresa, a las dos horas, ya tenía 11 mil soles en mi saldo", dice el falso Phillip Chu Joy, cuya voz artificial podría hacer confundir a más de un seguidor. Sin embargo, una señal de advertencia sobre la estafa es que pronuncia mal su apellido al presentarse en el video generado con IA.

"Están robando dinero...Estas estafas aparecen constantemente todas las semanas. Tengan cuidado. No ingresen sus datos, sobre todo de tarjeta de crédito", advirtió el verdadero Phillip Chu Joy en una historia en Instagram.

El "modus operandi" de los ciberdelincuentes

La página fraudulenta "Sueños de Luz" utiliza publicidad pagada en Facebook para viralizar estos videos en Perú. Sin embargo, la amenaza es regional. De acuerdo con la Biblioteca de Anuncios de Meta, la red también opera en Argentina mediante Facebook, Instagram y Threads.

El objetivo es atraer a los usuarios hacia webs externas de phishing para capturar datos personales y bancarios, los cuales son utilizados posteriormente en consumos ilegales en tiendas virtuales.

Sumado al uso de IA, el empresario Phillip Chu Joy (quien supera los 3.4 millones de seguidores) denunció que delincuentes comentan sus publicaciones oficiales con perfiles falsos para ofrecer premios inexistentes. El empresario peruano aseguró que ya ha reportado las decenas de páginas que aparecen en la red social.

"CUIDADO con estos perfiles falsos. Mi fanpage tiene check de verificación y 3.4 millones de seguidores. Estos NO soy yo", advirtió el influencer.

Para evitar caer en estafas en Facebook, los usuarios deben revisar la antigüedad de la página en la pestaña Información. Allí también pueden confirmar si tiene otras formas de contacto como un email o teléfono, además de otras redes sociales.

Si se trata de una empresa, asegúrate de que cuente con RUC. Además, en el caso de ser empresas del sistema financiero, estas deben estar registradas en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).