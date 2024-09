¡Alarmante! Minimarket de Campoy sufre robo por séptima vez y le arrebatan 4 mil soles

La inseguridad en Campoy ha alcanzado niveles alarmantes. Un minimarket local, que ha sido víctima de robos en siete ocasiones durante el presente año, sufrió otro asalto el pasado viernes.

El incidente, que fue captado por cámaras de seguridad, muestra a un delincuente que robó más de 4,000 soles y destruyó la cámara al darse cuenta de que estaba siendo grabado.

El modus operandi del delincuente revela un conocimiento detallado del establecimiento. El sujeto logró ingresar al minimarket rompiendo el techo y accediendo a través de una pequeña ventana. Una vez dentro, se tomó su tiempo para buscar y contar su botín antes de abandonar el lugar.

Este nuevo asalto se suma a una serie de incidentes que han dejado al propietario del negocio, la señora Maruja Joya, desesperada por una solución.

La dueña del negocio, quien ha intentado reforzar la seguridad de su minimarket con múltiples medidas, ha expresado su frustración con las autoridades. A pesar de las denuncias continuas, no ha recibido una respuesta efectiva por parte de la policía.

"Ya son siete veces que me han robado acá. He asegurado el techo, he puesto más seguridad, pero nada ha cambiado. Los policías no responden adecuadamente", comentó Joya con visible impotencia.