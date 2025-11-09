Allanan vivienda multifamiliar en Puente Piedra: Encuentran explosivos y detienen a 12 personas

09/11/2025 / Exitosa Noticias / Policial

¡Golpe a la delincuencia! En un operativo conjunto realizado por la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas, 12 personas fueron detenidas al interior de una vivienda multifamiliar en el distrito de Puente Piedra, tras hallarse diversos explosivos, presuntamente usados para actividades delictivas.

Desde tempranas horas de la mañana del domingo 9 de noviembre, las fuerzas del orden llevaron a cabo el allanamiento al inmueble ubicado en el sector de "La Ensenada", como parte del estado de emergencia en Lima y Callao que busca hacerle frente a la inseguridad ciudadana.

Detenidos han sido trasladados a la comisaría del sector

La diligencia encabezada por la División Policial Norte 1 ha tenido como resultado la incautación de tres motos lineales (una sin placa de rodaje), cinco cartuchos de dinamita, libretas con anotaciones de sus presuntas víctimas e incluso menores de edad.

Para el desarrollo de las investigaciones, las personas detenidas fueron trasladadas a la comisaría de La Ensenada, para que pasen control de identidad y se compruebe si es que tienen algún vínculo directo o indirecto con alguna organización criminal de Lima norte.

La vivienda de cinco pisos está situada en el asentamiento humano "APROVIED" y en la misma se dedican a alquilar cuartos. Los vecinos se mostraron totalmente sorprendidos por el operativo policial - militar al desconocer la presencia del material incautado.

Control territorial con apoyo satelital

Como parte de las actualizaciones dispuestas por el Poder Ejecutivo al estado de emergencia, las fuerzas del orden recibirán apoyo satelital para el control y patrullaje de las zonas de riesgo de la capital y la provincia constitucional.

A través del Decreto Supremo N.º 124-2025-PCM, publicado el viernes 7 de noviembre en el diario oficial, el Comité de Inteligencia (CI) recepcionará el apoyo de la Agencia Espacial del Perú (CONIDA) para intensificar la lucha contra la criminalidad organizada mientras dure la medida de excepción en Lima y Callao.

Es importante mencionar que, el CI está conformado por la Dirección Nacional de Inteligencia e integrado por diferentes divisiones especializadas en Inteligencia para la búsqueda y captura de las organizaciones dedicadas a la extorsión.

En esa línea, será conformada por la División de Inteligencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior, la Dirección de Inteligencia del Instituto Nacional Penitenciario, las direcciones de inteligencia de las instituciones armadas, la Unidad de Inteligencia Financiera y un especialista en análisis prospectivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).

Las acciones para mitigar la delincuencia en Lima norte tiene un nuevo resultado positivo, mientras se sigue implementando las nuevas disposiciones del estado de emergencia.