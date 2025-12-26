SMP: Disparan más de 15 veces a bodega y dueños exigen más seguridad

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Una bodega en San Martín de Porres (SMP) fue víctima de más de 15 disparos la tarde de Navidad. Los dueños denunciaron que un sujeto a bordo de en un vehículo rojo atacó el local y pidieron mayor presencia policial para evitar nuevos atentados.

Sujeto dispara contra bodega en SMP

En el distrito de San Martín de Porres, una bodega fue atacada a balazos el pasado 25 de diciembre, en pleno día de Navidad, alrededor de las 2 de la tarde.

Según comentaron los propios dueños de la bodega, un vehículo rojo llegó hasta la zona y uno de sus ocupantes disparó contra el negocio, ubicado en el Jr. Sáenz Peña

Tres de los disparos impactaron directamente contra la fachada de la bodega e incluso uno atravesó una de las vitrinas donde se exhibían productos.

No solo la bodega fue afectada, también un inmueble cercano sufrió daños, generando alarma entre los vecinos de la zona.

Los dueños del local contaron que aún sienten temor y no saben si podrán abrir el negocio nuevamente, debido a que temen que el agresor, a quien identifican como un tal Marlon, vuelva a aparecer.

"Tengo como tres impactos de bala acá dentro de la bodega. Y no sé este sujeto. Por indagaciones que hemos estado haciendo, todo esto, dicen que es un tal Marlon", afirmó una de los dueños.

Dueños piden mayor seguridad

El atentado no incluyó amenazas directas, pero sí dejó a los comerciantes y vecinos preocupados por la seguridad de la zona. Los afectados destacaron que este no es el primer negocio que sufre un ataque similar por parte del mismo sujeto.

"Están investigando, pero esa persona nos dicen que está acostumbrada. Ya no es acá el primer negocio. Hay varios negocios que también han pasado lo mismo", comentó.

En ese sentido, los dueños hicieron un llamado a las autoridades para que refuercen la vigilancia en San Martín de Porres y se pueda prevenir que este tipo de hechos se repitan.

Señalaron la necesidad de mayor presencia policial, patrullaje constante y acciones concretas que protejan tanto a los comerciantes como a los vecinos del distrito.

