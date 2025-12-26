Mr. Peet revela al futbolista que Pablo Guede exige para Alianza Lima: "Está en negociaciones"

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima sigue moviéndose fuerte en el mercado de pases para la temporada 2026. Con Pablo Guede como nuevo director técnico, el club busca cerrar su plantilla con refuerzos estratégicos. Según Mr. Peet, el entrenador argentino tiene claro a qué futbolista quiere sí o sí.

Pablo Guede apunta a reforzar la defensa

La llegada de Pablo Guede generó expectativas en la hinchada blanquiazul. Con algunas salidas confirmadas y refuerzos ya anunciados, el DT argentino no quiere dejar cabos sueltos.

Según Peter Arévalo, tras la incorporación de Federico Girotti desde Talleres, Nicolás Díaz sería el próximo en sumarse a la plantilla victoriana y también el último fichaje extranjero.

La solicitud de Pablo Guede apunta a reforzar la defensa y garantizar competencia en el equipo. "El último refuerzo extranjero no vendría para la delantera ni mediocampo. Pablo Guede ha solicitado un defensor", explicó Mr. Peet en Madrugol.

"Con Federico Girotti se cierra el tema de fichajes extranjeros en ataque. Díaz viene para la defensa", agregó.

Nicolás Díaz, prioridad en La Victoria

La directiva de Alianza Lima ya tendría conversaciones avanzadas con Nicolás Díaz, quien pertenece a Xolos de Tijuana. Aunque aún no hay un acuerdo cerrado, todo indica que la negociación va por buen camino.

"Pablo Guede está pidiendo a Nicolás Díaz, eso sí está en negociaciones", complementó Mr. Peet. "No sé de dónde salió lo de Méndez. La prioridad es Díaz", añadió.

Mientras tanto, la hinchada sigue pendiente de los movimientos, esperando que este refuerzo se concrete y aporte solidez a la defensa blanquiazul.

Fichajes confirmados hasta ahora

Hasta el momento, Alianza Lima ya anunció cinco incorporaciones para la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026. Federico Girotti estaría cerca de sumarse como sexto refuerzo:

Jairo Vélez (César Vallejo)

(César Vallejo) Luis Ramos (Cusco FC)

(Cusco FC) D' Alesandro Montenegro (ADT)

(ADT) Cristian Carbajal (Sport Boys)

(Sport Boys) Alejandro Duarte (Sporting Cristal)

Girotti llega a Alianza Lima por 1.6 millones

Hablando de Federico Girotti, se confirmó su transferencia definitiva a Alianza Lima tras un acuerdo verbal entre los clubes.

El equipo victoriano adquirió el 50% de sus derechos económicos por 1.6 millones de dólares, gracias a la iniciativa del jugador para concretar la operación.

"Federico Girotti va a jugar en Alianza Lima. Contrato de 3 años. Transferencia definitiva. El club peruano compra el 50% de los derechos económicos y el 100% de los federativos", dio a conocer el periodista argentino Marcelo Bee Sellares.

Mr. Peet confirmó que Pablo Guede exige la incorporación del futbolista Nicolás Díaz para reforzar la defensa de Alianza Lima. Con este fichaje y los demás refuerzos confirmados, el equipo apunta a una plantilla más competitiva para la temporada 2026.