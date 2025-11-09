Multarán a motorizados que no usen chalecos distintivos en zonas en estado de emergencia

09/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobó modificaciones que precisan las condiciones para el uso obligatorio de chalecos distintivos y cascos de seguridad por parte de los conductores y acompañantes de motocicletas.

Multaran en zonas declaradas en estado de emergencia

El MTC aprobó, a través del Decreto Supremo N.° 018-2025-MTC, las modificaciones al Reglamento del Decreto Legislativo N.°1216 para fortalecer la seguridad ciudadana en materia de tránsito y transporte. Lo que impacta en el Reglamento Nacional de Tránsito y precisa las sanciones por no usar chaleco con el número de placa del vehículo.

Las infracciones son las tipificadas con los códigos G.68 y G.69 del Reglamento Nacional de Tránsito, solo se aplicarán en las zonas declaradas en estado de emergencia por orden interno, siempre que la norma lo corresponda.

Por no portar chaleco se sancionará mediante el código G.68 y por impedir la visibilidad de la plaza asignada en el chaleco será mediante el código G.69. Para ambos casos, la multa asciende a S/428, lo que corresponde al 8% de la UIT e implica la acumulación de 20 puntos en el récord del conductor y la retención del vehículo.

Condiciones técnicas

El decreto precisa las condiciones técnicas para el uso de cascos de seguridad y lentes protectores. En caso de que el casco no cuente con visor, es obligatorio el uso de lentes protectores. El incumplimiento de estas medidas significa una infracción grave, tipificada con el código G.59, sancionada con una multa de S/428, equivalente el 8% de la UIT, y la retención del vehículo.

La disposición permite que el visor del caso no sea transparente necesariamente, siempre que forme parte del diseño original de un caso certificado de fábricas; y se elimina la prohibición de incorporar elementos que protejan parte del rostro del viento y polvo, permitiendo al conductor elegir el tipo de visor que mejor se adapte a las condiciones de luminosidad del entorno.

Las medidas son para contribuir en el control de tránsito de vehículos menores en zonas declaradas en estado de emergencia, cuando así lo disponga la declaratoria de emergencia. A su vez, busca reducir los siniestros viales asociados al incumplimiento del uso de cascos certificados, optimizando las condiciones que permiten mejor visibilidad durante la conducción.

Estas son algunas de las medidas que entras en vigencia desde este domingo 9 de noviembre, en el que se multará a motorizados que no usen el chaleco distintivo en zonas declaradas en emergencia.