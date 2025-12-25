Mujer recibe a su esposo en el aeropuerto vestida como árbol de Navidad: "Larga vida a los matrimonios felices"

25/12/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Una llegada súper peculiar se vivió en el Aeropuerto Jorge Chávez cuando una mujer sorprendió a su esposo vestida como árbol de Navidad. Las cámaras de Latina captaron todo, y el momento no tardó en volverse viral en redes sociales.

Recibe a su esposo vestida como árbol

La emoción por los reencuentros navideños inundó el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde familias peruanas esperaron desde la madrugada la llegada de sus seres queridos desde el extranjero.

En medio de este bullicio, una figura verde llena de luces y adornos llamó la atención de todos. Se trataba de una mujer peruana que decidió vestirse como un árbol de Navidad para sorprender a su esposo, de nacionalidad brasileña, que acababa de llegar al país.

El reportero de Latina no dudó en acercarse para saber qué era lo que estaba pasando. La mujer explicó que este tipo de sorpresas son parte de su día a día, sobre todo en fechas especiales como la Navidad.

"Llevamos más de diez años y cinco meses de casados. Yo soy así, siempre ocurrente y me gusta darle sorpresas a mi esposo y a mi familia. A pesar de que nos visto hace poco, quise sorprenderlo", dijo.

Su disfraz, armado poco antes de llegar al aeropuerto, se robó miradas, risas y varios celulares grabando el momento.

Pasajeros detenían sus pasos, niños señalaban sorprendidos y algunos turistas se acercaban para tomar fotos, como si todo ocurriera en una película navideña.

La escena no solo atrajo a los pasajeros, sino que también despertó curiosidad entre el personal del aeropuerto, que no podía dejar de sonreír ante tanta creatividad.

Reacciones de usuarios en redes sociales

El video del momento rápidamente llegó a TikTok y otras plataformas, donde miles de usuarios comentaron la escena. Muchos aplaudieron la creatividad y el amor de la mujer, mientras otros se sintieron identificados con su actitud relajada y sin vergüenza.

Entre los comentarios más destacados se leía: "Baila, arbolito, baila", "Tranquilamente podría ser yo", "Una así y me vuelvo fiel" y "Larga vida a los matrimonios felices". La mayoría coincidió en que el gesto fue sencillo, pero lleno de cariño y buena vibra.

La escena en el Aeropuerto Jorge Chávez mostró que los gestos simples y espontáneos conectan con la gente. La mujer que recibió a su esposo vestida como árbol de Navidad convirtió una llegada común en un inolvidable recuerdo que sigue sacando sonrisas en redes sociales.