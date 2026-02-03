Policía detiene a integrantes de la banda criminal 'Los Internacionales de Miraflores': Robaban celulares de alta gama

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Un nuevo golpe a la delincuencia se ha logrado en la capital. Agentes de la Policía Nacional del Perú lograron la desarticulación de la banda criminal 'Los Internacionales de Miraflores', que se dedicaba al hurto de celulares de alta gama.

Robaban mediante la modalidad de la 'lanza'

En el marco de las diligencias para combatir la inseguridad ciudadana en el estado de emergencia en Lima y Callao, las fuerzas del orden lograron la importante intervención de la mencionada red delictiva que operaría en el distrito capitalino de Miraflores mediante la modalidad de hurto de lanza'.

Cabe señalar que, el grupo criminal se llama 'Los Internacionales de Miraflores' y sembraban el terror a sus víctimas que eran personas de todas las edades que contaban con dispositivos móviles de gran calidad los cuales eran despojados de forma sigilosa, sin que los agraviados se dieron cuenta en ese preciso momento.

Al respecto de cómo realizaban sus fechorías, el coronel PNP Walter Gurreonero indicó lo siguiente: "Estos delincuentes se dedican a la sustracción de teléfonos celulares de alta gama. En este caso ha sido la sustracción de un Iphone 16 Pro max".

Así ocurrió el último asalto de 'Los Internacionales de MIraflores'

En tal sentido, de acuerdo a las investigaciones de la Policía, el reciente asalto de la banda criminal sucedió minutos después de las once de la noche la víctima, una joven, se encontraba desplazándose en el interior de un reconocido centro comercial cuando de pronto fue despojada de su moderno celular a través de la modalidad de 'lanza'.

"La señorita estaba haciendo compras en un centro comercial y se acerca la integrante de esta banda y le hace conversación, la distrae. Los otros sujetos proceden a la operación de hurto en la modalidad de 'lanza', que consiste en una sustracción de una manera sigilosa que no se puede percatar el agraviado en este caso", señaló el coronel PNP Gurreonero.

No obstante, la agraviada que se encontraba en compañía de sus amigos se percató que no tenía su celular, pero gracias a la geolocalización lo ubicó. y junto a personal de Serenazgo del distrito logra retenerlos, mientras que efectivos de la comisaría de Miraflores acudían hasta el lugar que finalmente los trasladaron a la dependencia policial.

Se descubrió que el líder de 'Los Internacionales de Miraflores' cuenta con un historial amplio de antecedentes por el mismo delito con intervenciones en 2024 y 2025. Los intervenidos fueron 3 personas: un colombiano, una colombiana y un venezolano y quedaron a disposición del Ministerio Público.

Como vemos, una banda criminal dedicada al hurto en la modalidad de 'lanza' fue desarticulada por la Policía Nacional del Perú en el distrito de Miraflores.