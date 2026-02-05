PNP desarticula bandas en Comas, Huaycán y Villa El Salvador: Se dedicaban a la extorsión y tráfico de terrenos

05/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Continuando con los operativos para combatir la delincuencia y criminalidad en el país, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) desarticularon bandas que se dedicaban a la extorsión y tráfico de terrenos en Comas, Huaycán y Villa El Salvador.

Desbaratan banda en el distrito de Comas

En el marco del estado de emergencia en Lima y Callao, agentes policiales efectuaron un operativo con el que lograron capturar a organizaciones criminales. De igual manera se realizó la detención de 102 personas, así como incautaciones de materiales usados para delinquir.

En tal sentido, en el distrito limeño de Comas, las fuerzas del orden capturaron a Jhoan Cayo y Edgar Huamaccto, presuntos integrantes de la banda criminal 'Los Irreparables del Norte'. El último sujeto en mención cuenta con antecedentes penales por robo agravado y usurpación de identidad.

Tras la intervención de ambos delincuentes, la PNP incautó una granada de guerra tipo piña, cinco dispositivos móviles y un carro, los cuales eran utilizados para amedrentar a sus víctimas y cometer extorsiones. Dichas intervenciones forman parte de un esfuerzo estratégico para combatir la criminalidad y proteger a la población.

Capturan a 'Los Injertos del Cono Este'

En paralelo, en la zona de Huaycán, se logró la desarticulación de la red delictiva denominada 'Los Injertos del Cono Este' logrando de esta manera la captura de tres tipos identificados como Cynthia Antezana, Juan Ludeña y Maxi Antezana.

Los hampones se dedicaban a extorsionar a un comerciante mayorista de frutas a través de mensajes extorsivos y ataques exigiendo el pago de 20 mil soles. Así, con esta captura se logró que esta organización continúe operando ilícitamente y a su vez evitar que puedan existir nuevas víctimas.

A estas dos desarticulaciones se sumó otra llevada a cabo en el distrito de Villa El Salvador en donde tras un incendio que afectó a 30 hogares, los agentes policiales intervinieron a 70 personas que habrían sido contratadas por alias 'El ingeniero'. Estos usurpaban terrenos estatales para su venta ilegal y extorsionaban a vecinos que se negaban a pagar cupos,

Control territorial en Breña y otros distritos

También, mediante un control territorial en Breña y otros distritos aledaños, la PNP logró la detención de 102 personas, de las cuales 27 presentaban requisitoria vigente por la justicia y se desarticuló 10 bandas criminales.

Es así como efectivos de la Policía Nacional lograron desarticular tres bandas en Comas, Huaycán y Villa El Salvador que se dedican a la extorsión y tráfico de terrenos. Además, se detuvo a 102 personas tras realizarse un control territorial.