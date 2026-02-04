RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Ventanilla: Empresas de combi en Pachacútec paralizan sus labores tras ser víctimas de nuevo ataque extorsivo

Las empresas de transporte público Marcos, Midivisa y Acorsa acodaron un paro general este miércoles 4 de febrero luego que una de sus unidades sea atacada a balazos en el túnel de la avenida Gambetta.

Tres empresas de combis acatan paro en el Callao tras ataques extorsivos.
Tres empresas de combis acatan paro en el Callao tras ataques extorsivos. (Difusión)

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial / Actualizado al 04/02/2026

Para nadie es un secreto que el sector de transporte público ha sido uno de los más afectados en el último tiempo por el avance del sicariato y extorsión en el país. Casi a diario, se reportan ataques contra diferentes unidades dejando como lamentable saldo decenas de conductores y cobradores fallecidos.

Empresas de Ventanilla acatan paro por extorsiones

Uno de los atentados más recientes se dio en el túnel de la avenida Gambetta en el Callao donde una combi recibió diversos balazos por parte de extorsionadores sembrando pánico en los pasajeros.

A raíz de este hecho, las empresas Marcos, Midivisa y Acorsa acordaron realizar una paralización desde las 5 de la madrugada de este miércoles 4 de febrero a la altura del paradero de la 41. Tras ser advertidos sobre el hecho, efectivos de la Policía Nacional del Perú llegaron hasta este punto para mantener el orden durante la protesta.

A su vez, el jefe de la Región Policial del Callao se hizo presente, así como personal de la Marina de Guerra destacada en esta zona de la ciudad. Según Panamericana, la comitiva se dirigirá a la comisaría de la zona para asentar la denuncia respectiva por el reciente atentado.

Luego de ello, se dirigirán al frontis del Palacio Municipal del Callao y a la Fiscalía Provincial para hacer sentir su voz de protesta. Su intención es conversar con el alcalde del Callao y otras autoridades que puedan darle una alternativa de solución ante la ola de inseguridad que sufren a diario.

Criminales grabaron atentados

El reciente ataque armado en el túnel de la avenida Gambetta en el Callao no fue el único que se registró en las últimas semanas contra las empresas de combis que hoy paralizaron sus actividades. En enero de este año, sicarios dispararon contra una de las unidades que transitan por Pachacútec.

Incluso, estos se grabaron cuando atacaron uno de los vehículos. En las imágenes se ve como un criminal se hace pasar por pasajero, para una combi y cuando la iba a abordar dispara sin reparo alguno y sin tomar en cuenta que estaba con pasajeros al interior.

El facineroso indicó que todos los vehículos deben alinearse con la banda criminal 'La Mafia de Pachacútec' la cual operaría en esta zona de la capital.

En resumen, tres empresas de combi de Pachacútec en Ventanilla, paralizaron sus labores este miércoles 4 de febrero tras haber sido víctima de ataques extorsivos en los últimos días.

Temas relacionados empresa de combi Pachacútec paralización de actividades transporte público Ventanilla

