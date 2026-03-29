La Libertad: PNP incauta más de 3000 cartuchos de dinamita en Huamachuco y golpea red criminal

29/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La región La Libertad enfrenta un nuevo episodio ligado a la criminalidad, luego de que la Policía Nacional del Perú (PNP) realizara un operativo en Huamachuco que permitió decomisar un cargamento ilegal de explosivos en plena vía.

El hallazgo incluyó miles de cartuchos de dinamita que eran trasladados sin autorización, lo que encendió las alertas de las autoridades debido al uso frecuente de estos insumos en actividades ilícitas en la sierra.

Este hecho se suma a otros recientes en la zona, donde la presencia de organizaciones vinculadas a la minería ilegal ha incrementado el riesgo para la población, así como el control territorial por parte de redes delictivas.

Las autoridades han intensificado las intervenciones en puntos estratégicos de Huamachuco, buscando frenar el avance del tráfico de explosivos, considerado uno de los principales problemas de seguridad en esta parte del país.

🔵 En un nuevo golpe a las redes que abastecen de explosivos a organizaciones criminales, la Policía Nacional incautó más de 3,000 cartuchos de dinamita durante un operativo en la sierra de la región La Libertad. https://t.co/5nQrDzPbU9 pic.twitter.com/Ie5rqEuXsy — Agencia Andina (@Agencia_Andina) March 28, 2026

Operativo en Huamachuco

Durante la intervención, la PNP logró incautar más de 3000 cartuchos de dinamita, los cuales eran transportados de manera ilegal en una vía de la provincia de Sánchez Carrión. Según la Agencia Andina, el material estaba en poder de presuntos integrantes de una banda.

Asimismo, los agentes detuvieron a varias personas vinculadas al traslado del explosivo, quienes serían parte de una organización relacionada con la minería ilegal en la zona. "Se trata de un duro golpe contra estas redes", se informó en el reporte.

El decomiso forma parte de una estrategia mayor para controlar el uso irregular de explosivos, ya que estos suelen terminar en actividades ilícitas que operan fuera del marco legal en distintas localidades de la región.

Contexto de minería ilegal

En los últimos meses, la ciudad de Huamachuco se ha convertido en un punto crítico por el tráfico de dinamita, debido a la expansión de la minería ilegal. Este fenómeno ha generado preocupación por su impacto en la seguridad y el medio ambiente.

Según Agencia Andina, estos operativos buscan frenar el abastecimiento de explosivos a organizaciones que operan en zonas alejadas, donde la presencia del Estado es limitada y la fiscalización resulta más compleja.

Las autoridades continúan desplegando acciones para evitar nuevos casos, mientras se refuerza la vigilancia en rutas utilizadas para el transporte de este tipo de material peligroso en La Libertad.

El caso evidencia nuevamente la magnitud del problema en la región, donde la incautación de dinamita en Huamachuco refleja el avance de la minería ilegal y el tráfico de explosivos en la provincia.