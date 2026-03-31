Policía de civil resulta herido de bala tras presunto enfrentamiento con delincuentes en Ate: Su estado es grave

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

En su día de franco, un suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) resultó herido de bala luego de presuntamente haberse enfrentado a dos delincuentes que habrían intentado atacar a un menor de edad en el distrito de Ate. El agente policial permanece en estado grave y viene siendo atendido por médicos.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo a información obtenida por medios locales, el hecho ocurrió en horas de la madrugada de este martes 31 de marzo, exactamente en la zona R, en Huaycán. Según precisó TV Perú, el efectivo policial se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz.

Vecinos de la mencionada zona brindaron detalles de lo que habría ocurrido durante esta noche. El técnico de segunda de la PNP, identificado como Edgar Galván Bastidas, fue atacado por presuntos delincuentes, que lo hirieron de bala en la zona del abdomen.

Aproximadamente fueron cinco disparos los que oyeron los testigos, quienes indican que el suboficial, quien también es vecino del sector, se encontraba fuera de servicio en el momento de la balacera. "El señor es policía, tranquilo, no se mete con nadie", dijo una vecina.

Dos teorías sobre el ataque

Las autoridades manejan dos hipótesis sobre el ataque. La primera es que el técnico PNP habría intentado frustrar un asalto a un menor y, la segunda versión sería que sujetos desconocidos habrían seguido al efectivo hasta que se produjo el ataque.

Cabe mencionar que, los presuntos delincuentes también resultaron heridos; sin embargo, lograron emprender su huida y, hasta el momento su paradero es desconocido. En el lugar de los hechos, el cual fue cercado por los policiales, se hallaron 12 casquillos de bala.

Policía fue trasladado en helicóptero

Hasta el lugar de los hechos, llegó personal de serenazgo de Ate para realizar las diligencias correspondientes, trasladándolo de inmediato hacia en hospital más cercano para que este reciba atención médica de emergencia; sin embargo, debido a la gravedad de su estado de salud, fue trasladado en helicóptero hacia el hospital de la Policía Nacional, en el distrito de Jesús María.

Por su parte, los vecinos hicieron un llamado a las autoridades con la finalidad de que exista más seguridad policial en la zona. Asimismo, se espera que cámaras de vigilancia puedan ayudar con la identificación de los responsables para que así, puedan dar con su captura.

Es así como, las autoridades vienen investigando el móvil del ataque contra un suboficial de la PNP, quien se encuentra en estado grave tras haber recibido impactos de bala durante un enfrentamiento con presuntos delincuentes en Ate.