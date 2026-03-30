Desarticulan a 'Los Fuertes de Palomino' dedicada al tráfico de terrenos: Un policía intervenido

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Un importante captura policial se realizó en la ciudad de Chiclayo donde la organización criminal denominada como 'Los Fuertes de Palomino' fue desarticulada tras ser autores de crímenes ligados al tráfico de terrenos en Lambayeque.

Dentro de la captura de los sujetos se dio la intervención de un efectivo policial quien habría propiciado la impunidad de esta banda criminal y evitar levantar sospechas.

Desarticulan a 'Los Fuertes de Palomino'

'Los Fuertes de Palomino', una presunta organización criminal dedicada al tráfico de terrenos pudo ser desarticulada tras seguir sus rastros criminales. La operación fue realizada tras un megaoperativo en simultáneo realizado en provincias de Chiclayo, Ferreñafe y Chota.

Producto de la operación se dio con la detención de seis presuntos integrantes de la organización criminal. Además de estos, otras tres personas fueron capturadas en flagrancia delictiva.

De acuerdo a la información brindada por el coronel PNP Robert Trujillo, jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC), indicó que el operativo estuvo encabezada por esta unidad junto con apoyo de personal policial de la región Lambayeque.

La autoridad policial indicó que esta banda se dedicaba a la extorsión agravada de terrenos de cultivo. Según la estimación realizada, esta agrupación criminal tenía en su poder un territorio de alrededor de más de 300 hectáreas.

De acuerdo a la investigación policial, la banda habría iniciado operaciones desde el 2024 y su primera manifestación del accionar delictivo se dio el 9 de agosto. En tal operativo criminal, los sujetos que contaban con medios de fuerza delictiva tomaron terrenos en el distrito de Saña, en la comunidad de Palomino y San Rafael.

🔴🔵#ExitosaTeEscucha 🎤 | La División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) intervino a una presunta red dedicada al tráfico de terrenos en Lambayeque. Según las primeras investigaciones, un efectivo policial podría estar implicado en las actividades ilícitas.... pic.twitter.com/rkVCC6GUyx — Exitosa Noticias (@exitosape) March 30, 2026

Un policía implicado fue detenido

Un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) en actividad fue uno de los intervenidos en este megaoperativo. Según refiere el coronel Trujillo, la participación del efectivo policial en la banda estaba enfocada en propiciar información sobre investigaciones ejecutadas por la institución policial.

De acuerdo a la información preliminar, el suboficial de primera responde al nombre de Ely Olano Ruiz, efectivo que laboraba en la comisaría de Pucalá.

A la fecha, la red criminal habría amasado más de un millón de soles, producto de diversos ataques criminales. La captura de los presuntos implicados están inmersos en los delitos extorsión, usurpación agravada y tenencia ilegal de armas.