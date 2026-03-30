Vecinos de Ancón amarran a delincuentes a postes y amenazan con prenderles fuego

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Cansados de la inseguridad ciudadana, vecinos del distro de Ancón atraparon a dos presuntos delincuentes acusados de cometer actos delictivos constantemente. Los sujetos fueron atados en dos postes para posteriormente amenazarlos con prender fuego.

Los descubrieron con objetos robados

De acuerdo a información obtenida por distintos medios de comunicación, el hecho ocurrió en horas de la tarde del último sábado 28 de marzo, exactamente en la Asociación San Juan de Dios, en Ancón. Dicha zona ha sido punto principal en donde malhechores robaban televisores, celulares y más.

Todo ocurrió cuando una vecina de la zona los descubrió ocultando objetos presuntamente robados por lo que dio la alerta respectiva a los otros residentes de la zona que, artos de esta situación, no dudaron en intervenirlos y detenerlos.

Mediante imágenes grabadas por los propios vecinos, se observa que los sujetos llevaban un televisor envuelto en una manta. Asimismo, tenían una bolsa de basura con más objetos presuntamente robados dentro. Esto solo generó la indignación y furia de la ciudadanía que tomó una radical medida contra los varones.

"Se llevan sus televisores, sus baterías de sus carros, a los vecinos de abajo les robaron su memoria de sus carros, se llevaron todo", dijo uno de los vecinos a ATV Noticias.

Amenazaron con prenderles fuego

Tras breves minutos de coordinación, los residentes los redujeron y ataron con sogas en postes diferentes para cada uno. Al ver la gravedad del hecho, los presuntos delincuentes suplicaron y pedían "piedad" mientras lloraban; sin embargo, la situación empeoraba con el transcurso de las horas.

Es así que, prendieron fuego en cartones que colocaron al rededor de los sujetos, como una señal de "advertencia". Estos mismos no dudaron en grabar su accionar; una cámara de seguridad de la zona también captó el hecho.

Cabe mencionar que, las autoridades de la Policía Nacional del Perú (PNP) ya habían sido alertados sobre esta situación; sin embargo, se presentó gran demora para su llegada, lo que evidenció la percepción de abandono en el distrito.

Este hecho se realizó a vista de todos los ciudadanos, debido a que a tan solo unos metros se encuentra la vía principal en la que se transportan diversos vehículos, los cuales pasaban por la zona observando el hecho y no detuvieron el actuar.

📷📷 #Lima Vecinos cansados de tanta #inseguridad y la falta de policías retienen a pr3suntos d3lincu3ntes

Ocurrió en Ciudad Pyme, en Ancón, donde los vecinos lograron intervenir a dos presuntos delincu3ntes por un hecho delictivo hasta que llegue la Policía. pic.twitter.com/t67KX7soIY — Marco Antonio Barrueto Chavez (@MarcoAn42551200) March 29, 2026

De esta manera, los vecinos de Ancón decidieron tomar la justicia por sus manos y al poner en evidencia a dos presuntos delincuentes, no dudaron el ejercer la fuerza sobre ellos. Estos sujetos pedían piedad por su vida.