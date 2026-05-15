Hallan muerto a joven desaparecido en descampado de Huaycán: la víctima presentaba múltiples impactos de bala

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La violencia volvió a golpear a Huaycán. Un joven que había sido reportado como desaparecido por su familia fue encontrado sin vida en un descampado de la zona alta de este sector de Ate, generando conmoción entre vecinos y familiares de la víctima.

El hallazgo ocurrió durante las primeras horas del día en un área desolada conocida por los residentes como "La Chanchería". Según las primeras diligencias policiales, el cuerpo presentaba múltiples impactos de bala, lo que refuerza la hipótesis de un ataque directo.

La víctima habría sido abandonada en una zona de difícil acceso, rodeada de cerros y sin presencia permanente de vigilancia. Fueron los propios vecinos quienes alertaron a las autoridades tras descubrir el cadáver en medio del terreno árido.

Familiares del joven llegaron hasta el lugar luego de recibir la noticia del hallazgo. Entre lágrimas, confirmaron que habían denunciado su desaparición días antes y que lo buscaban intensamente. La escena fue cercada por agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público, quienes iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del crimen y dar con los responsables.

Zona insegura y sin control

Vecinos de Huaycán denunciaron que la parte alta del sector permanece prácticamente abandonada por las autoridades. Aseguran que la falta de iluminación, cámaras de seguridad y patrullaje convierte el lugar en un punto vulnerable para hechos delictivos. Algunos residentes señalaron que no es la primera vez que se registran hechos violentos en la zona.

En los últimos meses, según manifestaciones, la inseguridad ha ido en aumento, agravada por la ausencia de alumbrado público y el aislamiento de los cerros. Aunque habitantes señalaron que no existen antecedentes de asesinato en la zona, la sensación de vulnerabilidad se incrementa y ha originado demandas de intervención a las autoridades municipales y policiales.

La preocupación creció tras conocerse que el cuerpo permaneció varias horas en el descampado antes de ser retirado por las autoridades. Los habitantes reclamaron mayor presencia policial y acciones concretas para recuperar espacios considerados peligrosos durante la noche.

Investigación en curso

Hasta el momento, la identidad completa de los responsables no ha sido revelada y la Policía mantiene abiertas diversas líneas de investigación. Los agentes de Criminalística realizaron el levantamiento de evidencias en el lugar, mientras peritos forenses evaluaban las heridas que presentaba la víctima.

El caso ha generado indignación entre los vecinos y reavivó el debate sobre la inseguridad en las zonas periféricas de Lima Este. Para los familiares, la principal exigencia ahora es que el crimen no quede impune y que las autoridades aceleren las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.