Ministro de Salud, Luis Quiroz se pronuncia por 'supergripe' H3N2: "No implica una alerta sanitaria"

Ante el brote que ha tenido la 'supergripe' H3N2en Europa, Estados Unidos y ahora en México, el Gobierno del Perú ha intensificado sus labores preventivas. Luis Quiroz, ministro de Salud, indicó que el riesgo se mantiene de leve a moderado y que de momento no implica una alerta sanitaria que preocupe a la ciudadanía.

No se asemeja a virus del Covid-19

Declarando para la prensa, el titular de esta cartera ministerial destacó que por las temporadas de invierno en Europa y América del Norte, la presencia de este virus se ha expandido, sin embargo, esa realidad no se ajusta al país. Descartó que se trate de una situación similar a la pandemia del Covid-19.

"El virus influenza H3N2 ya circulaba, pero lo que ahora se observa es una variante que ha producido brotes en países con clima frío. No obstante, esto no implica una alerta sanitaria que deba generar alarma en la población general", sostuvo Quiroz Avilés.

El ministro de Salud, Luis Quiroz, señaló que la influenza H3N2 presenta un riesgo leve a moderado e instó a la ciudadanía a mantener la calma



Al respecto, el titular de Salud indicó que hasta el momento no se han registrado variaciones significativas en la severidad de los cuadros clínicos causados por el virus H3N2, en relación a años pasados. No obstante, alertó que los mayores de 60 y menores de cinco, son los más vulnerables por una respuesta inmune menos resistente.

"Si yo tengo 35 años y no tengo ninguna patología y soy una persona sana, no requiero esta vacuna. Es importante porque sino generamos una alarma innecesaria. al día de hoy, tenemos una cobertura del 60 % de vacunados contra la influenza", precisó.

Hospitales están abastecidos

Consultado por si los centros de salud de todo el país cuentan con los medicamentos para atender a la ciudadanía, indicó que todos cuentan con abastecimiento para atender sin problemas. Agregó que para la 'supergripe' H3N2 no se ha establecido una vacuna específica y es la misma que se está usando en Europa y Norteamérica.

"Es lógico que se vienen utilizando (las vacunas) en algunos establecimientos de salud, se hayan acabado. Porque se pone la vacuna contra la influenza y contra el neumococo. Si ustedes regresan en una hora a estos establecimientos ya están abastecidos, porque tenemos el abastecimientos a nivel nacional", mencionó.

