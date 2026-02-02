PNP desbarata 7 bandas criminales y detiene 111 personas tras control territorial en La Victoria y El Agustino

02/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) llevaron a cabo un operativo de control territorial y de identidad con el que lograron desbaratar siete bandas criminales y la detención de más de cien personas.

PNP desbarata 7 bandas criminales y detiene a 111 personas

Como parte de las acciones de seguridad en el marco del estado de emergencia en Lima y Callao, un gran contingente de agentes de la PNP se desplegaron en los distritos limeños de La Victoria y El Agustino.

La masiva diligencia se llevó a cabo el reciente domingo 1 de febrero a través de la cual se logró la desarticulación de siete organizaciones criminales y 111 personas detenidas, de las cuales 29 presentaban requisitoria vigente.

Cabe señalar que, esta intervención contó con la presencia de más de 200 efectivos de la Policía Nacional, en conjunto con miembros del Ejército Peruano. Estuvieron liderados por le Coronel PNP Gastón Alzamora, jefe de la División del Orden Público y Seguridad Centro 2.

Entre las zonas en las que las fuerzas del orden se desplazaron se encuentran Puente Nuevo, plaza Manco Cápac y Yerbateros. En este megaoperativo, también estuvieron presentes el viceministro de Seguridad Pública, José Zapata, y el viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, Percy Barranzuela.

Así se llevó a cabo este control territorial y de identidad

En tanto, uno de los puntos neurálgicos en los que se desarrolló este operativo fue en el distrito de El Agustino, específicamente a lo largo de la avenida Primero de Mayo, allí los efectivos policiales efectuaron requisitorias a conductores y pasajeros con el objetivo principal de prevenir actos delictivos. De igual forma, se realizó la revisión de antecedentes.

Adicionalmente, en la plaza Manco Cápac se logró la detennción de Juan Delgado, de 36 años, a quien se le hayó cinco celulares en su poder reportados como robados en medio de la celebración del aniversario del distrito.

Otra de las capturas de importancia fue la de Gerson Mariselli en la urbanización Balconcillo en La Victoria. Este tipo contaba con antecedentes por robo agravado y tráfico ilícito de drogas.

Las acciones contra la inseguridad ciudadan continúan en el marco del estado de emergencia en Lima y Callao, esta vez efectivos de la Policía llevaron a cabo un operativo de control territorial y de identidad en los distritos de El Agustino y La Victoria en los que se logró la desarticulación de 7 bandas criminales y 111 personas detenidas.