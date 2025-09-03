Chimbote: delincuentes implementaron falsa comisaría y agencia de encomiendas para estafar en línea

03/09/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Un local en Chimbote fue intervenido por efectivos policiales luego que descubrieran que funcionara como una falsa comisaría y una agencia de encomiendas al mismo tiempo desde donde estafaban a usuarios de internet ofreciéndoles productos a bajos precios.

Policía descubre falsa comisaría y agencia de encomiendas en Chimbote

Un inmueble ubicado en el asentamiento humano Ramal Playa en Chimbote fue captado por una banda delincuencial que usaba este local como una falsa comisaría y una sucursal de encomiendas.

El local, que tenía dos ambientes diferenciados, contaba por un lado con la fraudulenta comisaría que estaba pintado con los característicos colores y mobiliarios de la dependencia una policial; y por otro, estaba montado con el moblaje de una reconocida agencia de servicios de carga y encomiendas.

En conversación con el comandante PNP Chacón para América Noticias mencionó el modus operandi de esta banda criminal. Para ello, los delincuentes usaban como fondo estos dos ambientes desde donde ofrecían artículos con llamativos descuentos.

"Habían montado aquí una empresa de envío de encomiendas y a su vez un pequeño modulo de una dependencia policial donde se encontraron uniformes policiales y chalecos de la empresa", declaró el agente policial.

Entre los artículos que promocionaban se encontraban motocicletas. Diversos agraviados aceptaban las ofertas y era cuando los delincuentes les solicitaba el depósito de dinero.

"Con un video que aparenta ser una dependencia policial, les sindicarían a los agraviados su documentación para trasladar los vehículos a determinado lugar. De esa manera, manipulaban a los agraviados para que hagan los depósitos respectivos", manifestó el comandante.

Policía capturo a la banda criminal

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a siete personas vinculadas a esta modalidad de estafa dentro de la vivienda. Durante la intervención también se incautó todos los objetos utilizados que brindaban la apariencia de ambos locales.

El coronel PNP Domingo Salazar, jefe de la Divpol Chimbote, recomendó a la ciudadanía tener mayor cautela al momento de adquirir productos a bajos costos que se ofrecen en línea. Como se presenció en esta intervención policial, los delincuentes simulaban detalladamente los videos que ofrecían en línea creando escenarios muy similares a los verdaderos negocios e instituciones que busca confundir a los usuarios.

Durante una intervención policial en Chimbote, efectivos de la PNP lograron la captura de siete delincuentes dedicados a la estafa que utilizaban un local como falsa dependencia policial y una agencia de encomiendas para engañar a usuarios a los que ofrecían productos en bajos costos.