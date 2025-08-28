Cercado de Lima: Roban 50 mil soles a cambista a plena luz del día y abordo de motocicletas

28/08/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Durante la mañana del jueves, cinco delincuentes armados descendieron de dos motocicletas para interceptar a un cambista a plena luz del día. Los criminales huyeron con 50 mil dólares, producto del trabajo del comerciante.

Roban 50 mil soles a cambista

La inseguridad que se vive día a día parece no acabar nunca. Durante la mañana del jueves, con los negocios abiertos y con muchos transeúntes caminando por las calles del Centro de Lima, la delincuencia logró atacar a un cambista en el jirón Montevideo. Los cambista suelen posicionarse en esa calle al ser un estratégico punto de comercio.

Según el registro de una cámara de videovigilancia, se observan dos motociclistas encapuchados que manejan a una lenta velocidad hasta la llegada a la puerta de la galería ubicada en el jirón Montevideo. Con su llegada, se acercan sigilosamente dos hombres caminando, también encapuchados y con poleras oscuras, hasta que uno de estos saca su arma y la levanta en señal de ataque. Rápidamente, se dirigen a la puerta de la galería de donde sustraen las pertenencias de su víctima y el dinero que traía consigo.

Los dos sujetos armados corren hacia las dos motocicletas, que estaban estratégicamente posicionadas una detrás de otra, para huir con todos las pertenencias del hombre y los S/ 50,000 que le quitaron. Los criminales no tardaron más de 30 segundos en lograr su cometido.

Del susto, los transeúntes, ambulantes, trabajadores y otros cambistas intentaron huir de la escena del robo. Uno de ellos, incluso tropezó del susto y cayo, los otros compañeros de la víctima pudieron huir.

Comerciantes exigen mayor presencia policial

Si bien no hubieron disparos en el robo y ninguna persona resultó herida, esta no sería la primera vez que ocurre un hecho similar a afueras del centro comercial.

Ante el fuerte monto robado, comerciantes, sobre todo cambistas, viven alertados por los constantes enfrentamientos contra delincuentes. Por ello, los trabajadores de la zona han pedido a la Policía Nacional del Perú (PNP) que inicien operativos de vigilancia para brindar una mayor sensación de tranquilidad.

La víctima del robo ya puso la denuncia correspondiente y las imágenes registradas en el momento del robo ayudaran para identificar a los delincuentes y y los vehículos usados.

