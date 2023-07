Chorrillos: Vecino halla cadáver en playa La Encantada de Villa

24/07/2023 / Exitosa Noticias / Policial

Esta mañana, un vecino que reside en La Encantada de Villa en Chorrillos realizó un macabro hallazgo mientras se encontraba realizando ejercicios, pues encontró un cadáver desnudo que había sido arrastrado hasta la playa que tiene el mismo nombre que el sector.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Mediante un enlace en vivo con "Informamos y Opinamos", programa de Exitosa conducido por Karina Novoa, una de nuestras reporteras informó que el hallazgo fue realizado en horas de la mañana a la altura del parque Los Cocoteros.

Fue un vecino de la zona, quien se encontraba realizando sus ejercicios matutinos las 7:30 A. M., el que se percató que había un cuerpo flotando a unos pocos metros de la orilla del mar.

Rápidamente fue a darle aviso al personal de serenazgo de la zona y ellos acudieron el lugar junto con la Policía Nacional del Perú (PNP) para retirar el cuerpo que aún estaba debatiéndose entre las olas del mar.

Intentaron reanimarlo

En otro momento, se supo que los agentes del orden intentaron darle los primeros auxilios pero ya era demasiado tarde, pues el sujeto estaba muerto.

Cabe resaltar que, el cuerpo no presentaba signos de violencia o golpes, lo que hace presumir no se trataría de un homicidio, sino de un caso de ahogamiento; además, la víctima no contaba con identificación, por lo que solo se esperaba que el fiscal de turno llegue, para que se pueda proceder con el levantamiento del cadáver.

Caso similar

Un caso similar se registró hace aproximadamente en el distrito de Barranco, donde la Policía Nacional del Perú rescató el cuerpo sin vida de un hombre a las orillas de la playa Los Pavos.

En aquella oportunidad, fueron los transeúntes de la zona fueron quienes reportaron a los efectivos PNP de la presencia de un cuerpo extraño flotando en el agua. Ante el llamado, la policía de salvataje se acercó hasta el mar para corroborar que se trataba de un cadáver.

De aproximadamente 60 años, el hombre fue hallado a pocos metros de un conocido restaurante alrededor de las 7:30 de la noche.

Hasta ese momento, el hombre no había sido identificado pero se ha informado que vestía ropa deportiva y tenía todas sus pertenencias, lo que descarta que se trataría de un robo.

Sin embargo, has sido estas características las que han utilizado las autoridades para hacer un llamado a las personas que estén buscando a un hombre de tales características.

Es así que, no es la primera vez que un hecho así sucede en las playas limeñas, primero fue en Barranco, y esta vez ocurrió Chorrillos, donde un vecino encontró un cadáver flotando la orillas de la playa La Encantada de Villa.