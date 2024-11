Crimen en Carabayllo: Asesinan a taxista al interior de su propio vehículo en av. Santo Domingo

En Carabayllo, dos desconocidos acabaron la vida de un taxista al interior de su propio vehículo en la avenida Santo Domingo. Criminales escaparon tras disparar contra la víctima.

El taxista estaba por ingresar a una calle cuando dos delincuentes, sin mediar palabra alguna, empezaron a dispararle hasta acabar con su vida. Hasta el lugar de los hechos llegaron peritos de criminalística y personal del Ministerio Público para analizar el caso.

En conversación con Exitosa, algunos vecinos expresaron su indignación ante los altos índices de inseguridad ciudadana

"La familia está sufriendo. No hay seguridad, ¿Cómo es posible? El Gobierno tiene la culpa porque no hay seguridad, no trabajan las autoridades", dijo a nuestro medio.