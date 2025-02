¡De no creer! Madre de familia vuelve a Perú tras 20 años y le roban: Este es su caso en VMT

Lidia Neyra, una madre de familia que llegó de EE. UU. a Perú luego de 20 años para disfrutar de unas vacaciones y realizar negocios, vivió un momento de terror tras ser víctima de un violento robo en el distrito de Villa María del Triunfo (VMT).

La madre de familia reveló a Exitosa los momentos de angustia que vivió un domingo que salió de su vivienda para comprar unos tamales para el desayuno hasta que de pronto delincuentes a bordo de una mototaxi la arrastraron más de 15 metros para robarle su cartera y demás pertenencias. Lidia logró liberarse soltándose de la correa y así evitar una mayor tragedia.

"Salí afuera para tomar una moto y ya estaba esperando. Pensé que iba a parar para poder subir, pero fue directo a jalar mi cartera, no había forma de sacarme. No sé cómo yo opté sacarme con esta mano la correa sino me iba a seguir jalando más de 15 metros", señaló a Exitosa.