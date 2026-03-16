Golpe al tráfico de drogas: Capturan a presuntos cabecillas de 'Las sombras del progreso' en Pacasmayo

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Agentes de la Policía Nacional dieron con la captura de dos presuntos integrantes, y, a su vez, cabecillas de la banda criminal 'Las sombras del progreso' en la región de La Libertad. Tras la intervención policial, se dio la incautación de

Capturados en flagrancia

Golpe contra el tráfico de drogas en la provincia de Pacasmayo. Dos presuntos miembros de la banda criminal 'Las sombras del progreso' fueron capturados en flagrancia delictiva.

El operativo policial se realizó tras la investigación que dio cuenta de que ambos sujetos estarían relacionados con el delito de tráfico ilícito de drogas.

La intervención denominada 'Cordillera Blanca' fue realizada por agentes de la comisaría de Pacasmayo. Con el operativo se dio la detención de Verónica Rodríguez Toledo (43) conocida en el mundo criminal como alias 'Nica'. Además de Irvin Alonso Azabache Aldea (31) alias 'Sombra'. Ambos son señalados por la autoridad policial como presuntos cabecillas de esta organización delictiva.

Tras la captura en flagrancia se incautó aproximadamente 1 kilogramo de pasta básica de cocaína, además de una gran cantidad de envoltorios que estarían listo para su distribución en La Libertad. Entre las otras pertenencias se incautó una balanza digital, teléfonos celulares y otros utensilios que habrían sido utilizados para la distribución de la sustancia.

Posterior a la intervención, el hecho fue comunicado a la Fiscalía Especializada en Sustancias Ilícitas que dispuso el traslado de los detenidos al Área Antidrogas de Trujillo para continuar con las diligencias e investigaciones correspondientes.

La Libertad: PJ dictó prisión preventiva contra 'El Zurdo'

Otro caso relacionado al crimen en la región La Libertad está relacionado con la detención de Steven Fabián Minchola Rosario alias 'El Zurdo', sujeto vinculado al ataque a la discoteca Dalí en Trujillo.

Así, el Poder Judicial dictó siete meses de prisión preventiva en su contra mientras continúan con las investigaciones por el caso que dejó más de 50 personas heridas. Actualmente, este sujeto se encuentra detenido en el establecimiento penitenciario El Milagro.

🔴🔵#ExitosaSábado📅📅 | El Poder Judicial dictó siete meses de prisión preventiva contra Steven Fabián Minchola Rosario de 22 años, conocido como 'El Zurdo', vinculado al ataque a la discoteca Dalí en Trujillo. También estaría implicado en un atentado contra el Ministerio... pic.twitter.com/OAb6pwrDX3 — Exitosa Noticias (@exitosape) March 15, 2026

Según las investigaciones del Ministerio Público, al interior del club nocturno se encontraban una gran cantidad de jóvenes e incluso tres menores de edad. Producto del ataque con explosivo, seis personas continúan hospitalizadas y dos se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Este ataque criminal estaría vinculado a la organización criminal 'Los Pulpos', banda criminal que causa el terror constante en la región de La Libertad ante el desborde criminal que no ha podido ser contralado.