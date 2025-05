Deysi Araujo acusa a policías por el fallecimiento de su primo: "En la necropsia salió que lo asfixiaron"

Deysi Araujo acusó a policías de ser los responsables de causar la muerte de su primo, Edén Salomón Cubas Mundaca, en un hostal ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL). La bailarina remarca que en la necropsia figura que su familiar fue asfixiado.

La reconocida figura peruana se pronunció tras el fallecimiento de Edén Cubas y manifestó que su familia se encuentra muy preocupada porque las circunstancias del hecho aún no han sido esclarecidas. En diálogo con Panamericana, Araujo relató que su primo entró al hostal junto a su pareja, luego personas desconocidas habrían ingresado y lo asesinaron.

"Apareció muerto. Yo no he estado ahí, pero lo que mi [otro] primo me cuenta es que al parecer él estaba con su pareja dentro del hotel y entraron dos personas y lo mataron", declaró al referido medio.

Agregado a ello, precisó que la relación de su primo tenía un año aproximadamente, la cual aparentemente era "un poco tóxica". "Al parecer ellos tuvieron una discusión, porque él le pide ayuda a su hermano", agregó.

Por su parte, el administrador del hostal afirma que un trabajador confirmó la ocurrencia de una violenta discusión entre la pareja, en la que incluso el hombre habría agredido a su acompañante y los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) tuvieron que intervenir.

En esa línea, la bailarina cuestiona el procedimiento de los efectivos policiales e incluso denuncia que el cuerpo de Cubas Mundaca fue trasladado a la morgue como un occiso no identificado (N.N.), ya que hasta la fecha no les han devuelto su celular y DNI, pertenencias que asegura su familiar portaba en el momento del hecho.

"Lo peor es que tenía su DNI, tenía su celular, y eso hasta este momento no aparece el celular, no aparece el DNI, porque ellos lo trasladan sin dar a saber a los familiares. No dan a saber a los familiares de lo sucedido, lo llevan directo a la morgue como un NN y ayer, antes de ayer, no lo han dejado ver a la familia. Mis primas están desesperadas pidiendo ayuda", precisó.