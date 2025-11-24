Carabayllo: Chofer y copiloto quedan heridos tras ataque a minivan colectiva

24/11/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Lo que debía ser un viaje común en Carabayllo se convirtió en una pesadilla dentro de una minivan colectiva. El chofer y su copiloto, resultaron heridos por varios disparos cuando un hombre que subió como pasajero inició un ataque a quemarropa.

El susto llegó al promediar las siete de la noche cuando una minivan circulaba por la intersección de la avenida Huarangal con la avenida Santa Rosa, en la zona de Las Lomas, Carabayllo.

Según vecinos, un sujeto subió como pasajero más y, cuando la unidad se detuvo para dejar a otros pasajeros, comenzó a disparar a quemarropa contra el chofer y la copiloto.

El conductor de la minivan, Hugo Vázquez Cordero, de 55 años, y Angélica Isabel Barrio Oliva, de 35 años, quien viajaba de copiloto, resultaron heridos por varios disparos.

"Han caído cuatro disparos en la espalda de mi hermana. Hasta ahora no la operan y necesitamos que le den atención urgente", relató la hermana de la víctima a Exitosa.

Ambos fueron trasladados de emergencia al Hospital Carlos Lanfranco La Hoz de Puente Piedra, donde actualmente reciben atención médica.

La demora en la operación de Angélica Isabel Barrio Oliva ha generado preocupación entre los familiares, quienes han solicitado apoyo urgente al personal hospitalario.

"Le pusieron puntos por ahora, pero necesitamos que la operen cuanto antes. Es urgente", añadió la hermana de la víctima.

Detalles del ataque y posibles causas

Según el testimonio de la familia, el agresor subió con un hombre más y una bebé, y mientras avanzaba la minivan comenzó a amenazar a las víctimas. "Decía que hasta acá nomás iba a pagar el cupo, y comenzó a disparar", comentó la hermana de la pasajera.

La policía indicó que el ataque podría estar relacionado con extorsión y conflictos entre bandas criminales. El agresor habría dejado un papel con amenazas que apuntan a una disputa por el control de pagos en la zona.

Este hecho ocurre en pleno estado de emergencia, prorrogado recientemente por el presidente José Jerí para Lima y Callao, con el fin de reducir la violencia.

Vecinos de la zona alertan que la presencia policial y militar es mínima, lo que deja en evidencia la vulnerabilidad de la población frente a este tipo de ataques.

El Ministerio de la Mujer y la Fiscalía se hicieron presentes para acompañar a los familiares y recoger información sobre el ataque.

La balacera en Carabayllo dejó al chofer y a la copiloto de una minivan gravemente heridos, generando conmoción entre vecinos y familiares. La familia sigue pidiendo celeridad en la operación de la pasajera herida mientras se mantiene la alerta en la comunidad.