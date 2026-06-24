Denuncian retención policial irregular contra dos hermanos en Chancay: "Hay un abuso de autoridad"

24/06/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Una madre denuncia presunta retención policial contra sus dos hijos en Chancay: los agentes habrían obligado a los jóvenes hermanos a entregar las claves de sus celulares. El abogado de la familia, José Luis Fernández Latorre, afirmó que se cometió "abuso de autoridad" que debe ser investigado.

Acusan a policías por retención arbitraria de dos hermanos

Dos hermanos denunciaron que fueron retenidos de manera irregular por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP). Su madre, Ivette Fiorella Ching López, en entrevista exclusiva con Exitosa, acusó a los efectivos de haberles exigido a sus hijos las claves de acceso de sus celulares y de agresión física.

De acuerdo al testimonio, el caso se habría registrado el 14 de junio, cuando uno de los jóvenes, el menor, salió a pasear a sus mascotas cerca de la bajada a la playa en el distrito de Chancay, hasta que se encontró con su hermano mayor y un amigo más. De pronto, dos policías a bordo de una moto lineal se les acercó y pese a que los jóvenes se identificaron, los agentes procedieron a realizar un registro personal donde no se allanaron armas, drogas ni objetos ilícitos.

Además, "de forma arbitraria les solicitaron que muestren sus pertenencias" y al ver que el hermano mayor tenía dos celulares, le solicitaron que los entregue y con ello, las claves de los equipos, pero él se negó.

"Mi hijo le manifestó que no podía entregarle el teléfono salvo que lo conduzcan a la comisaría si había algún ilícito penal flagrante o estén inmersos en algún delito", señaló la madre.

Abogado de la familia denuncia abuso de autoridad

Ante la negativa, los policías habrían comenzado a intimidarlo y agredirlo, utilizando la vara de ley de manera irregular, y detuvieron al menor por 48 horas "solo por grabar los hechos".

El abogado de la familia, José Luis Fernández Latorre, calificó la intervención policial como irregular y "un claro abuso de autoridad", alegando que dos policías arbitrarios que, desconociendo sus funciones, hicieron un "uso excesivo de la fuerza".

Denunció que los efectivos citaron incorrectamente la base legal de su intervención, apoyándose en un artículo que regula funciones de la Comandancia General y no el control de identidad que está regulado en "el 1267 artículo 3 donde están las atribuciones del policía y en su reglamento de esa ley, en el artículo 5".

"¿El ejercicio abusivo de sus funciones dónde está? Cuando les solicitan los celulares y las claves. (...) Y ha sido corroborado por el mismo efectivo policial en la audiencia de la demanda de hábeas corpus que el policía dice 'sí, nosotros le pedimos, pero que nos entreguen voluntariamente'", indicó.

Denuncia en Chancay: Irregularidades legales

Finalmente, el abogado José Luis Fernández Latorre cuestionó la prisión preventiva dictada por el juez contra uno de los jóvenes, señalando que la intervención se volvió ilícita al solicitar los celulares sin flagrancia.

" No está contemplado en ninguna norma que un ciudadano entregue su celular y sus claves a la solicitud de un efectivo policial , salvo que venga una persona y diga que me han robado y el señor lo tiene (en flagrancia)", enfatizó.

Cuestionó que en la audiencia de hábeas corpus el juez se enfocara en las lesiones de los policías y no en los agravios denunciados por los hermanos. "Mandó a un joven que estudia derecho a una prisión preventiva y hoy en día se encuentra en una prisión recluido", agregó.

El abogado de los hermanos Huilca Ching pidió a la justicia que revise el caso ante lo que consideran un evidente abuso de autoridad y una vulneración sistemática de los derechos fundamentales de dos jóvenes que no contaban con antecedentes ni portaban elementos prohibidos al momento de su retención policial en Chancay.