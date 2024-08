¡Indignante! Madre denuncia extorsiones en su contra y PNP le recomienda no salir de casa

13/08/2024 / Exitosa Noticias / Policial

Una mujer ha denunciado ser víctima de mensajes amenazantes sin imaginar la insólita respuesta que recibiría de la PNP. Según reveló, la Policía le recomendó bloquear el celular y no salir de casa.

Los delincuentes se contactaron con ella, a través de un número de telefonía colombiano, indicándole que debía de pagar el préstamo que se le realizo junto con los intereses "correspondientes". El mensaje le resultó extraño debido a que ella no había solicitado el dinero.

Víctima de extorsión en Pachacamac

La víctima, quien ha preferido mantener su identidad en reserva por motivos de seguridad, relató que la situación comenzó cuando recibió una llamada de un número de Colombia. Luego, al revisar su cuenta bancaria, se dio cuenta de que le habían depositado 105 soles sin requerirlo.

Posteriormente, empezó a recibir mensajes amenazantes que le daban un plazo de diez minutos para pagar 162 soles. Los extorsionadores le advirtieron que, de no hacerlo, tomarían represalias contra ella y su familia. Desesperada y aterrorizada por la situación, la mujer decidió pagar el monto solicitado, a pesar de que nunca solicitó el préstamo ni autorizó el depósito en su cuenta.

Inmediatamente después de realizar el pago, la mujer acudió a la comisaría de Pachacamac en busca de ayuda. Sin embargo, los agentes le aconsejaron bloquear los números desde los cuales recibía las amenazas y le recomendaron no salir de su casa.

Ineficaz respuesta de las autoridades

Los oficiales se negaron a proceder con la denuncia, argumentando que solo contaban con mensajes de texto y que no podían actuar sin pruebas más concretas, como fotos de los extorsionadores.

"Bloquea los números y no salgas de tu casa", fue la recomendación de la policía, lo que dejó a la mujer con profunda desesperación y temor.

La víctima expresó su preocupación por la falta de apoyo por parte de las autoridades y el peligro que corre tanto ella como su familia. "No he mandado a mis hijos al colegio, no salgo de mi casa", contó. A pesar de su insistencia, los agentes policiales no aceptaron su denuncia, obligándola a emplear transporte particular para movilizarse.

De esta manera, se dio a conocer el terrible caso de extorsión contra una madre de familia que teme que los delincuentes tomen represalias contra sus hijos ante la falta de respuesta de la PNP sobre su denuncia.