Capturan a presunto integrante de 'Los Injertos del Cono Norte': Estaría vinculado a sicariato coordinado por 'El Monstruo'

Tras un operativo, la Policía capturó a un presunto integrante de 'Los Injertos del Norte', organización criminal liderada por Erick Moreno, alias 'El Monstruo'. Sujeto habría participado en caso de sicariato coordinado por su cabecilla.

En un nuevo golpe a la criminalidad, efectivos policiales detuvieron a un tipo identificado como Estefano Robles Reynoso, alias 'Nano', quien de acuerdo a información de las autoridades estaría implicado en hechos extorsivos y de cobro de cupos en Lima Norte.

Su captura se logró gracias a un operativo realizado por personal de la División de Investigación de Extorsiones de la Dirección de Investigación Criminal (Divinext-Dirincri PNP) en una vivienda ubicada en la calle Nicolás de Piérola en la zona de Collique.

Esta intervención fue confirmada por el general de la PNP Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri, quien mediante una conferencia de prensa brindó mayores detalles de esta nueva acción policial contra la delincuencia que viene azotando a diversas zonas del país.

"La captura de un ciudadano peruano quien ha sido intervenido en el transcurso de las horas como mérito de una resolución judicial. Había participado bajo lasm órdenes de este irrecuperable y ya puesto a buen recaudo por la justicia peruana con el apoyo de la justicia paraguaya 'El Monstruo'", manifestó el alto mando de la Policía.

Incautación y un presunto caso de sicariato coordinado por 'El Monstruo'

Vale indicar que durante el allanamiento al inmueble, las fuerzas del orden incautaron, un teléfono celular, dos motocicletas, cinco tarjetas de débito de distintas entidades bancarias, dos CPU y siete artefactos explosivos.

Este detenido estaría implicado en un caso de sicariato ocurrido en marzo de 2025 en donde fue asesinado Martín Alfredo Arteta Díaz. Según la tesis policial este crimen se habría ejecutado tras una serie de actos de extorsión contra la víctima.

Además, las autoridades sostienen que Estefano Robles Reynoso, alias 'Nano', habría participado de la planificación de este atentado junto al cabecilla de la organización criminal.

"Registró el día 25 de marzo de 2025 un execrable hecho de sangre que fue perpetrado en agravio de un próspero empresario dedicado al rubro de la venta de licores que también tenía algunas discotecas", sostuvo el general PNP Revoredo.

