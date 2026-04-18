'Los Despiadados II': Desarticulan banda criminal que extorsionaba a conductores de colectivos y buses interprovinciales

18/04/2026 / Exitosa Noticias / Policial

En un megaoperativo llevado a cabo en distintos puntos del país, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público capturaron a 15 integrantes de la organización delincuencial "Los Despiadados II", que se encuentra siendo investigada por los delitos de sicariato y extorsión contra transportistas.

La diligencia fiscal fue ejecutada en una acción coordinada entre agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste (Equipo 2), a cargo de la fiscal provincial Elena Mayuri Bocanegra.

Organización recaudó más de S/1.800 millones

El operativo contempló el allanamiento de 22 inmuebles a nivel nacional y la requisa de un celda en el penal de Juliaca (Puno). Asimismo , se realizaron incautaciones de celulares, dispositivos electrónicos y documentación importante que vincule a la red criminal con los delitos imputados.

Operativa en el negocio ilícito desde 2023, la red "Los Despiadados II" es investigada por cobrar cupos a conductores de colectivos y buses interprovinciales. A los primeros choferes se les exigía el pago S/10, mientras que a los segundos S/20.

La organización criminal lograba amasar entre S/1700 y S/2000 mediante amenazas en las rutas de Lima al Norte chico, como hacia Chancay, Huacho, Huaral y Barranca. La extorsión les permitió amasar hasta S/1,800 millones en un año .

El caso implica también el asesinato de un sujeto que habría pertenecido a otra red criminal, en julio de 2025, como parte de una pugna por el control del paradero Fundición, en la Panamericana Norte, en Puente Piedra.

Cae organización 'Las Cuentas del Miedo'

En otro duro golpe contra la extorsión a transportistas en este mes de abril, La PNP y la Fiscalía también consiguió detener a 18 presuntos miembros de la organización 'Cuentas del Miedo', una banda dedicada a extorsionar a más de 10 empresas de transporte solo en la capital.

En el operativo se detuvo a un miembro de las Fuerzas Armadas, un chofer de la línea 'Los Rojitos' y la esposa de alias Pitbull, principal sospechoso de múltiples asesinatos en el interior del país'. Se especula que mediante estas operaciones ilícitas, la organización consiguió amasar más de S/9 millones desde 2023.

En conclusión, la Fiscalía y la PNP lograron desarticular a la banda 'Los Despiadados II", acusada de delitos de extorsión e investigada por amasar más de S/1.800 millones al año mediante estos delitos.