PNP blinda frontera sur del país con más de 100 agentes ante el anuncio de expulsiones migratorias en Chile

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno de Chile inició su plan de expulsión de migrantes en situación irregular por tal motivo se activaron medidas inmediatas en la frontera sur del Perú. Por ello, el ministro del Interior, José Zapata, dispuso que la PNP blinde dicha zona del país con más de 100 agentes ante posibles desplazamientos de personas por pasos no habilitados.

Refuerzan frontera sur del país ante inicio de expulsiones migratorias en Chile

En medio de un escenario de tensión con el que el presidente chileno, José Antonio Kast, introduce un cambio en la política de seguridad fronteriza en su país, el Gobierno peruano ha respondido con la orden de que efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) intensifiquen labores de patrullaje y control en la frontera sur, en la región Tacna.

En consiguiente, el titular de la cartera del Interior, José Zapata, dispuso que un total de 135 agentes policiales resguarden de forma ininterrumpida la soberanía peuana a lo largo de la carretera y en sectores críticos. Vale indicar que, que dicho grupo 100 policías provienen de las regiones Cusco, Ica, Arequipa y Puno.

Al respecto, esta diligencia se ejecuta en el marco de un plan de control que cubre desde el hito 1 hasta el hito 81, en la línea limítrofe con el país vecino, a ello se suma los 13 hitos sostenidos con la frontera con Bolivia.

Por su parte, el jefe de la Región Policial de Tacna, el general PNP Víctor Luna Velarde, es el encargado de supervisar el operativo. Sobre ello detalló que se está prestando servicios en diez puestos de vigilancia de fronteras a fin de evitar el ingreso a territorio nacional de ciudadanos en situación irregular.

Tecnología y patrullaje en la zona de frontera

Cabe señalar que, el plan de control en la zona de frontera incorpora drones en sectores específicos entre el hito 14 y 18 permitiendo ampliar el alcance del monitoreo de los efectivos de la PNP.

Asimismo, se implementó un sistema de patrullaje motorizado asignados a cada puesto de control, con presencia de motocicletas y cuatrimotos. Hay que señalar que, durante la noche se recurre a la utilización de 10 torres de iluminación ubicadas estratégicamente para evitar el desplazamiento por zonas no habilitadas.

Como medida inmediata ante el inicio de las expulsiones migratorias en Chile, el ministro del Interior, José Zapata, dispuso que la Policía Nacional blinde la zona fronteriza del sur del Perú con el despliegue de más de 100 agentes a fin de que realicen labores de patrullaje y control frente a posibles ingresos de personas por pasos inhabilitados.