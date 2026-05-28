Comandante PNP choca con moto de tránsito y falta el respeto a policía tras invadir vía exclusiva del Metropolitano

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Un oficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) viene enfrentando duras sanciones administrativas tras protagonizar un grave incidente vial. El comandante chocó su vehículo contra un agente de tránsito motorizado mientras invadía una vía exclusiva del Metropolitano, comportamiento que desencadeno su inmediata detención y posterior investigación por parte de Inspectoría General.

Detalles del incidente y sanción

De acuerdo al video del policía de tránsito, el oficial fue interceptado mientras conducía por la zona exclusiva. Al ser intervenido por el suboficial de turno, el comandante reaccionó de manera hostil, lanzando insultos y negándose a acatar las disposiciones que se le ponían.

"'Matonsito' te crees, ¿no?", respondió el oficial.

La conducta del oficial quedó registrada en video, dejando como evidencia la falta de respeto hacia el personal subordinado. Por ello, la Inspectoría General procedió con un la investigación respectiva para determinar las infracciones disciplinarias que cometió el comandante en actividad.

El hecho generó mucha indignación en la ciudadanía, agravada por la actitud desafiante del superior policial. La institución actuó rápidamente, apartándolo de sus funciones operativas mientras se vienen desarrollando las investigaciones necesarias para determinar las responsabilidades disciplinarias de acuerdo al reglamento de la institución.

Las autoridades han señalado que este tipo de acciones afectan severamente la integridad del cuerpo policial. Por ello, se ha iniciado un protocolo de evaluación de la conducta del oficial para decidir las sanciones definitivas que aseguren un precedente ejemplar ante la sociedad civil.

Repercusiones en la institución policial

Este hecho ha puesto en el foco la ética de los altos mandos dentro de la institución. La medida de suspensión busca reafirmar que nadie está por encima de las normas, independientemente de su rango, garantizando así el respeto absoluto hacia el personal policial de tránsito.

@miqueridotrujillo Comandante intervenido termina en la comisaria despues de ser detenido por policial de transito. Parte 2 ♬ sonido original - Mi Querido Trujillo

La sanción impuesta sirve como un mensaje claro hacia toda la jerarquía policial respecto a la importancia del cumplimiento del deber. La transparencia en estas investigaciones es fundamental para recuperar la confianza de la población ante estos actos de indisciplina que manchan el uniforme.

Finalmente, la oficina de comunicaciones de la policía ratificó que continuarán vigilantes ante cualquier falta disciplinaria. La institución mantiene su compromiso de sancionar con rigor cualquier comportamiento que vulnere los principios fundamentales de la corporación y el respeto a la ley vigente.

El caso del comandante PNP sancionado tras chocar y faltar el respeto a policía en vía exclusiva demuestra la firmeza frente a las faltas. La institución prioriza la disciplina interna y el estricto cumplimiento del orden público, evitando comportamientos que dañen su imagen institucional pública.