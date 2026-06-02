Capturan a extranjeros que asesinaron a joven universitario por negarse a comprar pulseras en el Centro de Lima

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú (PNP) logró la detención de dos ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana sindicados como los presuntos autores del crimen de un joven universitario, cerca al parque Juana Larco de Dammert, en el Cercado de Lima, durante el último fin de semana.

PNP detiene a asesinos de joven universitario

La víctima, identificada como Luis Alfredo Urrutia Ventura (22), era un estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) y fue atacado por defender a sus amigas de un vendedor ambulante de pulseras.

De acuerdo con la información obtenida por Exitosa, el joven se encontraba con sus amistades transitando por la av. Inca Garcilaso de la Vega cuando fue interceptado por un sujeto que insistió en que le compren unas pulseras.

La discusión estuvo mediada por insultos y escaló en violencia, hasta que una tercera persona intervino en la escena y le entregó un cuchillo al vendedor ambulante, quien terminó utilizando el arma blanca para acabar con la vida del estudiante.

Los presuntos autores del asesinato se tratarían de Weymar Alexander (27) y Evelyn Estefanía Luque (37), ambos de nacionalidad ecuatoriana. Según la PNP, tras ser capturados ambos reconocieron su responsabilidad del crimen.

Presuntos asesinos recién había ingresado al Perú

Según informó el general Jorge Luis Castillo Vargas, jefe de la región policial de Lima Centro, las circunstancias del crimen se encuentran en investigación, pero se cree que los agresores extranjeros estuvieron bajo los efectos de los estupefacientes cuando cometieron el crimen.

Las autoridades plantean esta línea de investigación dado que en el momento de su captura en la Av. Nicolás Arriola, entre los distritos limeños de San Luis y La Victoria, se descubrió que los extranjeros tenían en su posesión de ketes de PBC, marihuana y un arma blanca.

Un detalle que también destaca la autoridad policial es que el ciudadano Weymar Alexander había ingresado a territorio peruano recientemente, puesto que tenía una estancia de menos de un mes.

"No tiene ni un mes y ha cometido un homicidio. Sobre la otra persona, hemos solicitado su situación migratoria y estamos a la espera que nos indiquen", indicó Castillo Vargas.

Es así que la Policía Nacional del Perú detuvo esta mañana a los sospechosos del asesinato de Luis Alfredo Urrutia Ventura. Estos han sido identificados como Weymar Alexander y Evelyn Estefanía Luque, a quienes se les encontró posesión de drogas y un arma blanca.