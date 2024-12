Madre e hija son halladas sin vida en Carabayllo: Esto es lo que se sabe del crimen y el presunto asesino

Un nuevo crimen conmocionó al distrito de Carabayllo. En esta ocasión, madre e hija fueron halladas sin vida al interior de su vivienda, siendo sindicado como el presunto asesino, nada más y nada menos que el enamorado de la joven fallecida.

El equipo de Exitosa llegó hasta el distrito de Carabayllo, exactamente a la urbanización Santo Domingo, donde este último viernes, 13 de diciembre, se registró un doble asesinato

Las víctimas, identificadas como Ana Lucía del Portal, de 23 años, y Nancy Carrión, de 64, fueron halladas en el interior de su inmueble con múltiples heridas punzocortantes, las cuales habrían causado sus muertes.

En exclusiva para nuestro medio, la prima de la joven fallecida narró que, al llegar al lugar de los hechos, se dieron con la sorpresa de que Sebastián Chacón Zambrano, pareja de la occisa, se encontraba con cortes en los brazos.

Esto pese a que, en un afán de querer escapar de la escena, el muchacho de 23 años señaló dos delincuentes habrían ingresado a la casa de las víctimas para robar.

"Cuando han llegado mis familiares, Sebastián seguía ahí, quería irse pero no lo dejaron. Lo que él dice es que se escondió (de los delincuentes), pero tiene cortes en los brazos, entonces, si dice que se escondió ¿Cómo tiene esos cortes? Y si se llegó a enfrentar con ellos ¿Cómo es que a mi prima la matan? Mi tía ha luchado por su vida, se le ven varios cortes en el cuerpo", declaró a prima de del Portal en un primer momento.

Sin embargo, al caer en contradicciones sobre lo que habría ocurrido en la casa de Carabayllo, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) procedieron a su inmediata detención para dar inicio a las investigaciones correspondientes que permitan dar con el móvil de este crimen que, en primeras instancias, señala que pudo haberse producido por un ataque de celos.

"¿Cómo es que a él no lo matan? Si supuestamente eran dos personas y, además, no han robado absolutamente nada. En la casa se han encontrado los celulares, estaban ahí junto a las víctimas, están las laptops, no se han robado nada", agregó.