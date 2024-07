Piura: ¡Se salvó por poco! Delincuentes intentaron asaltar a empresaria mientras regresaba a su casa

02/07/2024 / Exitosa Noticias / Policial

Una conocida empresaria residente en el distrito de Los Ejidos, en Piura, quedó a segundos de sufrir un asalto a manos de delincuentes, que la esperaban en la puerta de su casa para robarle sus pertenencias.

Esto ocurrió durante la noche del pasado lunes 1 de julio, aproximadamente a las 20:53 horas, cuando la mujer estaba regresando a su vivienda tras una exigente jornada laboral.

Mediante las cámaras de seguridad del complejo de apartamentos donde vive la afectada, se pudo observar el intento de asalto, y el accionar de los criminales, que se encontraban a bordo de una motocicleta.

Se salvó del asalto

En los metrajes de las videocámaras del edificio donde reside la mujer, se aprecia como esta se acerca a la puerta del estacionamiento del mismo, estando seguida de dos motocicletas con cuatro delincuentes a bordo.

Al llegar a la entrada de su propiedad, los hampones se bajan de sus vehículos lineales y se acercan a la camioneta para agredirla, incluso, con armas en mano. Se llega a observar también que la amenazaron para que bajara del vehículo.

En medio de la desesperación de la mujer, el vigilante del recinto abrió con mayor velocidad el portón del mismo, y apenas pudo, la víctima aceleró y logró ingresar al edificio antes de que los criminales disparasen.

Lamentablemente, en medio de su huida, la empresaria atropelló fuertemente al vigilante, que terminó gravemente herido.

No se quedó allí

Por más sorprendente que parezca, los delincuentes no se dieron por vencidos, y claramente frustrados por no haber concretado su asalto, ingresaron brevemente a la vivienda de la empresaria. Sin embargo, hasta el momento no se ha podido comprobar si robaron algo del interior.

Los criminales terminaron retirándose ante la presencia de una vecina, que se percató de su presencia dentro del edificio. Desafortunadamente, esta mujer fue apuntada con un arma, y salió despavorida de la escena.

El incidente ha generado una preocupación generalizada entre los vecinos de la urbanización, pues no sería la primera vez que un grupo de sujetos armados intentan asaltar a los residentes del sector.

Por fortuna, la empresaria afectada no sufrió el robo de ninguna pertenencia cuando se encontraba ingresando a su vivienda, pero sí un fuerte susto, pues un grupo de delincuentes trataron de asaltarla cuando regresaba a su casa, ubicada en el distrito de Los Ejidos, en Piura.