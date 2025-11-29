PNP captura a banda que robó S/86 mil a una tras retirarse de agencia bancaria en Cajamarca

29/11/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Tras el robo de S/86,000 a una mujer a inicio de semana, la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a los tres criminales que asaltaron a la fémina después de retirar dinero de una entidad bancaria.

Detienen a criminales

El hecho ocurrió cuando la víctima se retiro de una agencia bancaria ubicada en la ciudad de Cajamarca cuando fue interceptada agresivamente por dos delincuentes. Los criminales forcejearon a la mujer y le retiraron el bolso que la víctima llevaba en el torso.

Según información policial, el robo fue planificado bajo la modalidad de marcaje y reglaje donde se realizó el disparo de un arma de fuego. Dos bandas criminales se habrían funcionado para esta operación, una de ellas provenientes de Cajamarca con una banda criminal de marcas de Trujillo.

Tras la revisión de las cámaras de seguridad cercanos al robo, la PNP activó el Plan Cerco que permitió identificar el lugar donde los malhechores llegaron a esconderse tras el robo.

Los criminales intervenidos fueron identificados como Arturo Chávez Alvarado (39), Daisy Jaqueline Rubio Cruzado (37) y Dani Jefferson Chávez Rubio (18).

En la intervención se incautó el arma de fuego usada durante el ataque, las motocicletas con las cuales efectuaron la huida y las tres personas detenidas que cometieron el acto ilícito. También se incautó una camioneta negra y un automóvil blanco que habría sido empleado para realizar el reglaje de la víctima. En este último vehículo se encontraron S/10 mil.

Un cómplice intentó darse a la fuga

El operativo de inteligencia policial también permitió la captura de un cómplice del robo que intentó salir de la ciudad. Este fue capturado tras la intervención de los otros tres detenidos.

Se trata del ciudadano Antonio Vega Mercado (26) quien fue capturado en la localidad de Tembladera cuando intentó darse a la fuga. Este sujeto participó en el robo con la misma camioneta con el que fue intervenido. A este malhechor se le incautó dos municiones y S/10 mil.

Uno de los delincuentes, descaradamente, negó los hechos a pesar de que se incautaron las armas usadas en el robo al interior del domicilio donde residía. El sujeto culpabilizó a su propio hermano quien le habría "encargado" uno de los carros usadas en el robo.

La investigación policial continúa tras los pasos de otros involucrados. Por lo pronto, se capturó a tres criminales y un cómplice los que robaron S/86 mil a una usuaria tras salir de un banco en Cajamarca.