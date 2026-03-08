Trujillo en shock: capturan a tres presuntos implicados en el ataque con explosivo a la discoteca Dalí que dejó decenas de heridos

08/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Agentes policiales realizan diligencias tras el atentado con explosivo en la discoteca Dalí de Trujillo, donde decenas de asistentes resultaron heridos durante una presentación musical.

La ciudad de Trujillo aún intenta recuperarse del susto que dejó el ataque con explosivo en la discoteca Dalí, un hecho que terminó con decenas de personas heridas y una noche de diversión convertida en caos. En medio de la investigación, la Policía Nacional del Perú confirmó la captura de tres presuntos implicados en el atentado que ocurrió durante una fiesta en el local nocturno.

El estallido se registró la madrugada del 7 de marzo, cuando el establecimiento estaba lleno de jóvenes que asistían a una presentación musical. En cuestión de segundos, el ruido de la explosión desató pánico entre los asistentes, que intentaron salir del lugar mientras algunos quedaban tendidos en el suelo con heridas.

De acuerdo con la información oficial, el ataque dejó más de 30 personas heridas, varias de ellas con lesiones provocadas por esquirlas y la onda expansiva. Algunos afectados tuvieron que ser trasladados de emergencia a hospitales de la ciudad.

Según las autoridades, dos adultos y un menor de edad fueron detenidos como parte de las primeras acciones policiales. Los sospechosos quedaron bajo custodia mientras se realizan las diligencias para determinar su participación exacta en el atentado.

La principal hipótesis apunta a un caso de extorsión, una modalidad criminal que en los últimos años ha golpeado con fuerza a negocios y locales nocturnos en la región La Libertad.

El atentado ocurrió en medio de una presentación musical y dejó decenas de heridos, lo que provocó una rápida movilización de ambulancias y efectivos policiales en la zona.

Investigación apunta a redes de extorsión

Las autoridades investigan si el ataque fue una advertencia contra los dueños del local nocturno. Las bandas criminales suelen usar explosivos para presionar a empresarios a pagar cupos, una práctica que se ha vuelto cada vez más frecuente en el norte del país.

Este tipo de ataques busca generar miedo y obligar a los propietarios de negocios a pagar dinero a organizaciones delictivas para evitar nuevos atentados.

Aunque la investigación sigue en curso, la policía no descarta que detrás del atentado exista una estructura criminal más grande.

Pánico y evacuación tras la explosión

Testigos señalaron que todo ocurrió de manera repentina. La explosión generó gritos y desesperación dentro del local, mientras muchas personas corrían hacia la salida para ponerse a salvo.

Los equipos de emergencia llegaron minutos después para atender a los heridos y trasladarlos a centros de salud. El área también fue acordonada por la policía para iniciar las investigaciones y recoger evidencias.

Mientras tanto, la ciudad de Trujillo vuelve a enfrentar un episodio de violencia que pone en debate la seguridad en los espacios de entretenimiento nocturno.

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer el caso y determinar si los detenidos están directamente vinculados con el atentado o si hay más personas involucradas.