PNP capturó a requisitoriado por el delito contra la libertad sexual: Intervenido negó el hecho

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a un sujeto con requisitoria vigente acusado por el delito contra la libertad sexual en contra de una menor de edad de 12 años.

El sujeto seguía un proceso judicial desde el 2020 que finalmente terminó con una orden judicial de detención en su contra. El coronel PNP Juan Carlos Montúfar señaló que dicho sujeto buscaba escapar de la justicia.

Sujeto fue capturado

Personal policial de la División de Robos de la PNP capturó a un sujeto por atentar en contra de la libertad sexual para que sea puesto a disposición de las autoridades que corresponden.

Según información brindada por el jefe de la División de Robos, coronel Juan Carlos Montufar, en setiembre de este 2025 se dio una orden emitida por un juez para ubicar y detener al sujeto.

Desde ese momento, la Policía Nacional averiguó que el sujeto cambia de domicilio con el fin de no ser capturado. Ante ello, las autoridades policiales efectuaron un plan para seguir tras sus pasos.

Los agentes policiales se ubicaron en diversos puntos de la capital en donde el sujeto podía concurrir. De esta forma, este lunes 29 de diciembre, se dio con la ubicación y captura del imputado.

El operativo policial se realizó cuando el imputado manejaba una cúster, sustento económico que habría mantenido desde la acusación en su contra.

Imputado negó el hecho

El sujeto intervenido manifestó que sí reconocía a la muchacha mas negó que el acto no haya sido consensuado. Además, indicó que esta aparentaba ser mayor de edad.

Según expuso el sujeto, este la conoció cuando trabajaba como cobrador de un bus de transporte. Luego de haber contado con su confianza, la habría trasladado a su domicilio y consumar el delito, según información policial.

"En una confesión espontánea él está tratando de manifestar que vivía en determinado lugar y después se había mudado porque él conocía de está orden de captura desde setiembre. Le hemos consultado pero no nos quiere dar a conocer este delito tan grave", precisó Montufar.

El sujeto contaría con un antecedente por el delito de peligro en común por haber manejado en estado de ebriedad mas se están solicitando si el referido cuenta con otros antecedentes.

Con una orden judicial, se dispuso la detención de un sujeto acusado por el delito contra la libertad sexual en contra de una menor de edad de 12 años. El hombre fue trasladado hacia una dependencia policial.