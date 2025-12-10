PNP detiene a siete extorsionadores de transportistas: Policía Nacional señala que eran trabajadores de ATU

10/12/2025 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a doce miembros de la organización criminal 'Los Elegantes de Lima Este'. El coronel José Manuel Cruz Chamba informó que siete de los detenidos son empleados de la ATU.

Intervenidos eran trabajadores de la ATU

Siete de los doce integrantes de la organización criminal 'Los Elegantes de Lima Este' pertenecerían a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) luego que un operativo policial detuviera a los implicados en el cobro de cupo y extorsión a transportistas formales e informales, conforme a las declaraciones de la institución policial.

El jefe de la División de Investigación de Crimen Organizado, José Manuel Cruz Chamba, precisó que esta banda delincuencial estaba integrada en su mayoría por trabajadores de esta entidad reguladora de transportes.

La banda venía operando desde el 2024 hasta la fecha cuya zona por donde operaban los criminales se ubicaba principalmente en el distrito de Ate y otras jurisdicciones de Lima Este.

Los detenidos aprovecharían su cargo para coaccionar a conductores a pagar dinero para poder circular. Los criminales les pedían cupo sobre la base de que algunos de ellos no tenían autorización para circular o si cometían algún tipo de infracción, desviación de su ruta o carencia de documentación, procedían a extorsionarlos y exigirles pagos de cupo.

En el operativo policial también se allanó una vivienda en donde se encontró dinero en efectivo cuyo monto alcanza a más de S/10,000. Además, a uno de los funcionarios de transporte se encontró cerca de S/21,000 y en otro S/50,000. En total, el monto de dinero incautado alcanza los S/102,000.

Los delitos bajo los que investigarían a los detenidos se encuentran delito por extorsión en la modalidad de cobro de cupos, delito contra la tranquilidad pública, delito contra la paz pública, delito contra el patrimonio y banda criminal.

Poco después la ATU precisó que los inspectores detenidos no pertenecían a su institución. Según el comunicado, se trataría de inspectores municipales contratados por la municipalidad de Ate.

Comunicado de la ATU

Transportistas denunciaron extorsiones

Los mismos transportistas decidieron denunciar los actos de extorsión por parte de los supuestos trabajadores de la ATU ante los efectivos policiales, lo que llevó a la intervención policial.

La autoridad policial hizo el llamado a transportistas de otras partes de la capital para que se acerquen a denunciar si han sido víctimas de extorsión por sujetos con el mismo modus operandi.

Desde el inicio de las operaciones criminales, la banda habría recolectado cerca de un S/1 000 000 producto de las extorsiones a transportistas formales e informales.

