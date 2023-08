Puente Piedra: Sereno herido de bala no es operado en Sabogal y familia denuncia abandono de municipalidad

La familia de Herless Saldivar (34), sereno de Puente Piedra que fue herido de bala tras intentar frustrar un robo, informan que la víctima aún no ha sido operada en el Hospital Sabogal y denuncian un presunto abandono por parte de la municipalidad del distrito en el caso.

La situación fue detallada por la cuñada del agente de seguridad en los exteriores del mencionado centro médico esta mañana. Allí, la familiar del integrante del equipo de serenazgo señaló que el agraviado aún no es intervenido quirúrgicamente porque el doctor recién llegaría a las 08:00 a.m. de este viernes.

"El doctor otorrino no se encuentra. Es ilógico que, desde que ha ocurrido esto, no haya un doctor. El especialista que estaba esperando no ha venido en toda la noche. Primero, nos dijeron que en 10 minutos iba a llegar, pero no ha llegado. No hay la atención que necesitaba", relató en nuestro medio.