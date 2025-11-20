San Luis: Violento ataque en chifa deja a cocinero herido y luchando por su vida

20/11/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Un cocinero de un chifa en San Luis fue atacado por un sujeto encapuchado en San Luis. La policía investiga este violento ataque que dejó a la víctima internada y a los vecinos en shock.

Ataque en chifa de San Luis

Todo ocurrió la noche del último miércoles 19 de noviembre, cerca de las 8:30 p.m., en la cuadra 17 de la avenida Canadá, en San Luis.

🔴🔵La tranquilidad de un chifa en San Luis se rompió cuando un cocinero fue atacado y ahora lucha por su vida. Todos los presentes vivieron momentos de pánico.



Testigos cuentan que dos tipos llegaron en moto al chifa "Sazón Peruano". Uno de ellos bajó, entró y empezó a disparar de una sin decir ni media palabra.

Fueron al menos ocho balazos, pero por suerte solo uno impactó en el cuello del cocinero, de unos 30 años, quien todavía no ha sido identificado.

El lugar estaba lleno de personas. Habían clientes cenando, vecinos pasando y trabajadores de otros comercios. Todo se volvió un caos en segundos.

La gente que presenció el ataque rápidamente ayudó a la víctima y la trasladó a la clínica Sana en San Borja, donde permanece bajo observación.

Sobre la gravedad de la herida, los médicos de la clínica informaron que la bala rozó el cuello, pero afortunadamente no lo perforó por completo.

Pese a la pérdida de sangre, la víctima se encuentra estable y bajo observación médica, evitando lo que pudo haber sido fatal.

Investigación y primeros indicios

La policía ya está revisando las cámaras de seguridad del local y la zona para dar con los responsables. También la fiscalía y peritos de turno están realizando las diligencias correspondientes.

Según los trabajadores del chifa, el ataque no estaría relacionado con extorsión al local, sino que sería un ataque directo al cocinero.

"No sabemos si tenía problemas con delincuentes o si se trata de un ajuste de cuentas por dinero. Eso todavía está en investigación", señaló un trabajador fuera de cámaras.

El hecho ha generado miedo y conmoción en la zona, ya que ocurrió en una hora con mucho movimiento de personas y en un lugar lleno de comercios.

Los vecinos cuentan que nunca imaginaron un ataque así en plena avenida Canadá. Muchos destacaron la rapidez con la que ayudaron a la víctima y cómo los serenos colaboraron en trasladarlo a la clínica.

Este ataque a un cocinero en San Luis dejó a todos impactados por la violencia en plena avenida Canadá. La víctima, un hombre de 30 años, sigue internado en la clínica Sana en San Borja, mientras la policía y la fiscalía buscan a los responsables.